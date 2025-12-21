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Немецкие компании продолжают сокращать рабочие места в большинстве отраслей

21 декабря 2025 14:35
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В Германии продолжаются массовые сокращения. Индекс занятости населения опустился до исторического минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увольнения затрагивают большинство отраслей: промышленность, розницу, услуги. Особенно тяжело приходится производителям одежды. Новых вакансий почти не появляется, бизнес предпочитает выжидать. Так, каждая третья компания в Германии планирует дальнейшие увольнения и в будущем году. Один из мировых гигантов по производству авто впервые за 88 лет закрыл производство в Дрездене. 

# Новости Германии

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