Новости по тегу #Александр Овсей

За саженцы и лопаты взялась буквально вся страна: от Президента и госслужащих до школьников. За считанные недели акция смогла объединить более 43 тысяч человек. Волонтеры и сотрудники лесхозов высадили более 23,5 миллионов деревьев.
Это стратегический запас. И служит он не только для того, чтобы помочь в неурожайные годы, но и в таких непредвиденных, чрезвычайных ситуациях, как буреломы, ветровалы, пожары, короедные усыхания.
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