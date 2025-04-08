Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Овсей

С начала весны в Беларуси создано более 13,5 тысяч гектаров новых насаждений
08 апреля 2025 17:09

С начала весны в Беларуси создано более 13,5 тысяч гектаров новых насаждений

Беларусь заготавливает сотни тонн лесного семенного сырья – узнали, для чего это нужно
28 января 2025 12:32

Беларусь заготавливает сотни тонн лесного семенного сырья – узнали, для чего это нужно

Переход через калитку по расписанию. В Беловежской пуще обсудили влияние польского забора на экологию
08 сентября 2023 18:29

Переход через калитку по расписанию. В Беловежской пуще обсудили влияние польского забора на экологию

«Берёте веточку, её нагибаете». Как правильно выбрать живую ёлку? Ответил лесничий
06 декабря 2022 18:42

«Берёте веточку, её нагибаете». Как правильно выбрать живую ёлку? Ответил лесничий

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять
06 декабря 2022 13:42

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять

Сразу не заносить в тепло. Что нужно знать, чтобы весной можно было высадить новогоднюю ёлку?
28 декабря 2021 19:07

Сразу не заносить в тепло. Что нужно знать, чтобы весной можно было высадить новогоднюю ёлку?

Уход за туей. Что важно соблюдать, чтобы она была изумрудного цвета?
19 февраля 2021 09:54

Уход за туей. Что важно соблюдать, чтобы она была изумрудного цвета?

«Лучше сажать в освещённых местах». Правила ухода за туей западной
12 февраля 2021 11:24

«Лучше сажать в освещённых местах». Правила ухода за туей западной

«Подкормка нужна два раза в год». Специалист об особенностях ухода за сосной веймутова
05 февраля 2021 11:38

«Подкормка нужна два раза в год». Специалист об особенностях ухода за сосной веймутова

«Устойчивы, не требуют какого-то специального укрытия на зиму». Как правильно ухаживать за лиственницей?
29 января 2021 07:51

«Устойчивы, не требуют какого-то специального укрытия на зиму». Как правильно ухаживать за лиственницей?

Чем отличается сосна кедровая привитая от корнесобственных видов?
15 января 2021 09:43

Чем отличается сосна кедровая привитая от корнесобственных видов?

Сосна кедровая сибирская. Всё об особенностях посадки и ухода
12 января 2021 08:22

Сосна кедровая сибирская. Всё об особенностях посадки и ухода