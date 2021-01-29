«Устойчивы, не требуют какого-то специального укрытия на зиму». Как правильно ухаживать за лиственницей?

Плакучая лиственница – отличное решение для тех, кто хотел бы добавить саду необычных элементов. Ниспадающие ветви смотрятся довольно романтично. При этом, как показывает многолетний опыт, серьезных проблем при выращивании этой садовой формы – нет. Важно лишь подобрать себе качественный саженец, выбрав подходящую высоту штамба.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра: Это плакучая форма, размножение прививкой. Вначале высаживается растение с обычным прямым стволом и потом на нужной высоте делается прививка именно сортового растения. Сформировать вот эту плакучую крону можно на высоте выше либо ниже – это уже в зависимости от желания того, кто производит данную работу. Само растение обладает изумрудным цветом хвои в летний период, но надо быть готовым, что в зимний период хвоя к концу зимы, к весне опадает полностью, т. е. ветви становятся совершенно голыми.

Такая особенность лиственниц, возможно, для кого-то станет минусом. Но истинные ценители прекрасного считают это достоинством, подчеркивая изящество ниспадающих ветвей. Тем более, что уход за штамбовой формой лиственницы очень простой. Этот экземпляр, вопреки расхожему среди садоводов-новичков мнению, нет необходимости укрывать зимой.

Александр Овсей:

Если прививка прижилась, в данном случае основное требование – это удаление ветвей подвоя. Плакучие формы устойчивы, не требуют какого-то специального укрытия на зиму. Единственное, как и для любых растений, надо быть осторожными с удобрениями.

Азотные удобрения, крайний срок их внесения – это конец июня, потому что если вносить в августе – в начале сентября, растение может дать второй прирост, который не успеет одревеснеть к началу морозов, тогда будет повреждение его низкими температурами.