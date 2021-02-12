«Лучше сажать в освещённых местах». Правила ухода за туей западной

Туя западная, пожалуй, самое распространенное на белорусских приусадебных участках хвойное растение. И несмотря на огромное количество сортов, в рейтинге популярности на первом месте туя «Смарагд». Она ценится за изумрудный цвет, который остается насыщенным в любой сезон, за правильную коническую форму. Хотя тут есть нюансы.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Следует учитывать, что в молодом возрасте они очень красивые, декоративные, но при интенсивном росте и благоприятных условиях высота в возрасте 20 и более лет может достигать более пяти метров.

Решить проблему декоративности туи западной (в том числе и сорта «Смарагд») можно с помощью секатора и садовых ножниц.

Александр Овсей:

Данное растение очень хорошо поддается формировке кроны, то есть возможно выстричь различные декоративные формы. В данном случае первый этап, то есть вначале формировку попробовали провести.