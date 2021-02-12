«Лучше сажать в освещённых местах». Правила ухода за туей западной
Туя западная, пожалуй, самое распространенное на белорусских приусадебных участках хвойное растение. И несмотря на огромное количество сортов, в рейтинге популярности на первом месте туя «Смарагд». Она ценится за изумрудный цвет, который остается насыщенным в любой сезон, за правильную коническую форму. Хотя тут есть нюансы.
Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Следует учитывать, что в молодом возрасте они очень красивые, декоративные, но при интенсивном росте и благоприятных условиях высота в возрасте 20 и более лет может достигать более пяти метров.
Решить проблему декоративности туи западной (в том числе и сорта «Смарагд») можно с помощью секатора и садовых ножниц.
Александр Овсей:
Данное растение очень хорошо поддается формировке кроны, то есть возможно выстричь различные декоративные формы. В данном случае первый этап, то есть вначале формировку попробовали провести.
Выбирая для себя высокие туи, важно понимать, для каких целей они будут использованы в дизайне сада. Колоновидные формы «Колумна» и «Брабант» лучше использовать в живой изгороди или в смешанных композициях. В том числе сочетая с туями других садовых форм.
Александр Овсей:
Помимо колоновидных форм есть большое количество шаровидных. Например, туя Вудварди, туя Хосери. Но следует учитывать, что, покупая шаровидную форму, Вудварди достигает в диаметре кроны 1,5 – 2 метра во взрослом состоянии. Тот же Хосери достигает 0,6 – 0,8 метров в диаметре. Это различные размеры кроны. Все это следует учитывать при выборе как растения, так и места посадки.
Еще один момент, который важно учитывать при посадке туи западной в своем саду, – освещенность.
Александр Овсей:
Что касается мест посадки, то туя – растение, которое мирится с тенью, но лучше себя чувствует на освещенных местах.
Туя западная – неприхотливое хвойное растение. Но соблюдение несложных правил в уходе очень важны.