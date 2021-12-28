Сразу не заносить в тепло. Что нужно знать, чтобы весной можно было высадить новогоднюю ёлку?

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, в последнее время такой тренд на экологичность. Многие стараются купить елки в кадушках, чтобы потом их на даче где-то высадить. Но они не переживают зиму, насколько мне известно. Насколько это актуально и правильно? Многие же жалеют: «Вот вы выбрасываете потом эти елки. Надо их посадить, пусть растут». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это проблема в хранении, в содержании?

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Да. Наталья Надольская:

Цикл жизни елки конечен? Александр Овсей:

Смотрите, если вы хотите сохранить елочку – именно приобрели ее в контейнере, то есть с закрытой корневой системой – до весны, чтобы в последующем высадить на какое-то постоянное место: первый момент – это при приобретении дерева сразу не заносить его с мороза в тепло. То есть должна быть какая-то буферная зона. Допустим, если на улице сейчас минус 10-15, и мы заносим при плюс 20-25, дерево испытывает довольно существенный стресс. Идеальным вариантом, в данном случае, оставить дерево хотя бы на ночь, либо на полдня в каком-то помещении, при нулевой температуре. То есть вот такой цикличный переход. Второй момент, обязательно исключить установку дерева около батареи либо радиатора, чтобы не происходило его сильного иссушения. Полезно для дерева периодически проводить увлажнение пульверизатором либо поставить увлажнитель воздуха, если есть такая возможность. Само дерево регулярно поливать. А лучше всего поставить какую-то емкость – может, крышку от торта поставить внутрь, контейнер – и просто наливать воду периодически, раз в два-три дня, чтобы постоянно ком почвы был увлажнен. Как правило, мы устанавливаем растение не на три-четыре-пять дней, оно стоит у нас две, а то и три недели. За это время растение просыпается в наших комфортных, уютных условиях, дает молодой побег. Если после окончания праздников с молодыми побегами елочку выставить сразу на мороз, она тоже, вероятнее всего, погибнет. Поэтому здесь выход такой: после окончания праздников хранить елку до установления устойчивых положительных температур где-то в помещении прохладном, но с положительной температурой. Путь там будет плюс 2, плюс 5 градусов.