Переход через калитку по расписанию. В Беловежской пуще обсудили влияние польского забора на экологию

Забор раздора. Пока польские власти не оставляют попыток завуалировать настоящее экологическое преступление на референдуме, Беларусь решает спасти реликтовый лес и заповедник, а еще тысячи редких видов животных и растений. В Национальном парке «Беловежская пуща» провели открытый разговор с участием ученых, представителей власти и общественных деятелей – присоединиться мог каждый, трансляцию специально дублировали на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О судьбе реликтового леса и его краснокнижных обитателей – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Беларусь занимает первое место в мире по числу вольноживущих зубров. На нашу страну приходится порядка 25 % мировой популяции. И сейчас она под угрозой.

Сегодня в Беловежской пуще и с польской, и с белорусской стороны насчитывается порядка 1 500 особей. Теперь представим, что на пути их естественной миграции выросла стена – высотой 5,5 метра и протяженностью свыше 180 километров. Это приведет к обеднению генофонда. По словам ученых Национального парка, вред уже ощутили все популяции крупных животных – это также волки, рыси, олени. Пресловутые калитки в заборе, которыми так гордилась Польша, специалисты подтверждают, не работают. Кристина Протосовицкая:

Ну что, научили зубров ходить в калитку?

Александр Овсей, заместитель генерального директора Национального парка «Беловежская пуща»:

Совершенно верно, на протяжении забора порядка 24 ворот, которые предназначались для перемещения крупных млекопитающих. Сооружения инженерные открыты не весь период, то есть имеется определенный регламент, когда они открываются. То есть зверю надо пойти, подождать, когда будет по расписанию открыт данный портал, и тогда перейти.

Меняется и естественный водный режим территории пущи, что может привести либо к засухам, либо к заболачиванию отдельных участков. Судьбу реликтового леса и краснокнижных обитателей обсуждали на двух языках – русском и английском. К онлайн-трансляции присоединилось более 200 экоактивистов, экологов, журналистов, блогеров, экспертов. В том числе из Польши и Норвегии.

Пока польские власти заняты тем, как узаконить экологическое преступление, Беларусь не оставляет попыток вразумить народ Польши, а еще – мировое сообщество. Впрочем, кажется сами простые поляки и так все понимают. В Беловежской пуще обсудили проблему заградительного забора Польши.

Ежегодно Беловежская пуща привлекает до полумиллиона туристов. До пандемии коронавируса на территории Национального парка работал пешеходный погранпереход, чтобы можно было увидеть обе стороны пущи. В год им пользовались порядка 5 000 гостей. Белорусскую сторону по-прежнему спешат увидеть безвизовые туристы из Литвы, Германии и Польши.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

57 тысяч – это иностранные граждане – те гости, которые, посещая нашу республику, конечно, Беловежскую пущу, хотят посмотреть на экологически нетронутую природу. Беловежская пуща для каждого из белорусов – это национальное достояние. И мы его должны максимально сохранить.

Беларусь с момента проектирования заградительного забора выступила с категоричным протестом – собрано свыше 75 тысяч подписей. Независимые эксперты по всему миру называют действия польских властей преступлением против природы и катастрофой – не меньше.