«Берёте веточку, её нагибаете». Как правильно выбрать живую ёлку? Ответил лесничий

Новости Беларуси. Аромат предстоящих новогодних праздников уже вовсю ощущается в лесхозах страны. В эти дни здесь идет заготовка елей и сосен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это еще не все, что предложат покупателям на елочных базарах. В этом сезоне и деревья в кадках, и полюбившиеся новогодние букеты. Как выбрать главный символ Рождества и Нового года и на какой бюджет рассчитывать при покупке, узнавала Арина Верховская.

Готовь сани летом. Именно так и поступают опытные лесхозы. Подготовку к Новому году они начинают задолго до праздников. Ведь чтобы вырастить пышную красавицу, требуется от 7 до 12 лет. Максимум труда, чтобы у белорусов было предложение. Ель, сосна, пихта. На любой вкус и цвет. Кстати, как выбрать елку? Лайфхак от самих лесничих.

Александр Овсей, главный специалист Министерства лесного хозяйства Беларуси:

При выборе срезанного дерева, во-первых, необходимо обращать внимание на цвет. Свежая елка, как правило, насыщенного темно-зеленого цвета. Второе – это на гибкость веточек хвои. Берете веточку, ее нагибаете, если она трещит или ломается, то такая елка срублена давно и долго у вас не простоит, быстро начнет осыпаться. И о колючих трендах. По статистике сосны пользуются особым спросом в Бресте. А елки – в Минске и Витебске. В 2022 году в моде хвойные композиции.

Арина Верховская, корреспондент:

Тренд последних лет – ель в кадке. После праздников по весне колючую красавицу можно высадить во дворе или в лесу, тем самым продлив жизнь дереву.

Кстати, о подарках для дома. Точнее, его строительства и ремонта. Специально к Новому году Минлесхоз расширяет географию площадок по розничной торговле продукцией из древесины белорусских лесхозов. Этот вопрос не раз обсуждался на высшем уровне. Глава государства поручил стимулировать развитие внутреннего потребления древесины, в том числе среди населения. Копыльский лесхоз в этом деле стал первопроходцем и вызвал спрос у населения. Уже весной следующего года точки розничной торговли появятся в каждой области.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Это очередной шажок в первую очередь для доступности той продукции, которая создается из нашего сырья для населения. В первую очередь из-за цены и качества. Потому что дешевле и качественнее, чем непосредственно от производителя к конечному потребителю, не может быть. Мы сегодня видим, что наша продукция на минимум 20 % дешевле.