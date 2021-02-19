Уход за туей. Что важно соблюдать, чтобы она была изумрудного цвета?

Туя западная – хоть и неприхотливое хвойное растение, но при отсутствии должного ухода вряд ли проявит себя во всей красе. Чтобы добиться прекрасного насыщенного цвета хвои, а она может быть как в желтых, так и в зеленых тонах, прежде всего необходимо правильно организовать посадочную яму.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Туя довольно требовательна к плодородию почвенному, поэтому при посадке, особенно на бедных почвах, желательно копать посадочную яму размером хотя бы 0,5 на 0,5, на 0,5, лучше хотя бы 0,7 на 0,7, на 0,7, засыпать плодородным грунтом и в первые годы после пересадки в засушливые периоды обязательно поливать. В дальнейшем в поливах не столь требовательна, как в первые годы после посадки, но особенно на песчаных бедных грунтах следует тоже в засушливые периоды производить поливы.

Неотъемлемой частью ухода за любым растением, в том числе и за туями, являются подкормки. Они могут быть как корневые, так и внекорневые. Александр Овсей:

Хорошо очень отзывается на подкормки удобрениями, особенно на азотные и микроудобрения, цвет хвои сразу становится изумрудным. Для более насыщенного цвета изумрудной хвои рекомендуется обрабатывать, подкармливать сульфатом магния, хорошо отзывается на данный элемент подкормки. Что касается подкормок туи, то проще, конечно, вносить комплексные удобрения в начале сезона, по началу вегетации вносятся комплексные удобрения, как правило, это корневые удобрения. Что относится к некорневым удобрениям, то они идут как дополнительная подкормка по мере роста в вегетативный период, обрабатывается, как правило, в некорневые – это микроэлементы, т. е. те микроэлементы, которые вымываются, либо которых не хватает в основной подкормке.

В списке агротехнических приемов традиционно значатся обработки растений от болезней и вредителей. Но излишне увлекаться химпрепаратами в саду, уверяют специалисты, нецелесообразно. Однако важно следить за состоянием растения, чтобы своевременно отреагировать на проблемы.

Александр Овсей:

Данный вид растения довольно устойчивый к фитопатогенам, но бывает побурение хвои, которая вызывается фитовозбудителями. Достаточно одно-, двукратной обработки фунгицидными препаратами.