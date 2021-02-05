«Подкормка нужна два раза в год». Специалист об особенностях ухода за сосной веймутова

Сосна веймутова, она же белая восточная – находка для тех, кто ищет для своего загородного участка что-то не совсем привычное. Особое впечатление производит на всех сизовато-зеленые длинные (до 14 см) иголочки. К тому же, они совсем не колючие, а наоборот: тонкие и мягкие. Вырастить это хвойное дерево в наших условиях, как уверяют специалисты, не составит труда. А знание элементарных приемов агротехники поможет избежать самых распространенных ошибок.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Сосна веймутова довольно устойчива именно к температурному режиму в условиях Беларуси. Единственное, что в сильной степени поражается ржавчиной, то есть патогенными грибами. Поэтому рекомендуется двукратная обработка фунгицидами.

Для успешного выращивания в своем саду сосны веймутова важно также подобрать и подходящее место. Тенистые участки не для нее. Внимание нужно уделить и составу почвы. Александр Овсей:

Сосна веймутова тоже является довольно требовательной по сравнению с нашей отечественной сосной обыкновенной, поэтому при посадке вносим плодородный грунт в обязательном порядке. Потом, как правило, вносится подкормка азотными удобрениями в весенний период. А фосфор и калий вносим осенью.

И самое главное – эта декоративная сосна не лучшее решение для маленьких участков. Это хвойное дерево относится к высокорослым и со временем легко возьмет планку в 20 метров высоты. Его крона в молодости густая и узкопирамидальная, с возрастом становится широковетвистой, с горизонтально отстоящими ветвями. Но это не значит, что обладатели мини-садов останутся не у дел. Сегодня предлагаются самые разные садовые формы этого вида. Один из вариантов – сосна веймутова плакучая.

Александр Овсей:

В данном случае эта плакучая форма, возраст растения около 20 лет. Видим, что высота ее не более двух метров. Бояться штамбовых форм не стоит. Уход за ними не сильно отличается от ухода за сосной видовой. Но особенности все же есть. Александр Овсей:

Особенностью ухода за данным растением является в первые годы удаление подвойной части. Потому что бывают такие моменты, когда подвойная часть начинает перерастать наш привой, в таком случае может происходить гибель привойной части. Именно декоративной. Того, что нам надо. Поэтому в первые годы надо следить за всеми привитыми растениями, чтобы с подвойной части более мощный побег не заглушал наш сортовой черенок.

Декоративный вид и неприхотливость вдохновили селекционеров на выведение разных сортов сосны веймутова. Появились и крупные формы, как Альба, и карликовые вариации, как Блю Шег и Макопин. Можно встретить сорта и с желтым оттенком.