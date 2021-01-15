Чем отличается сосна кедровая привитая от корнесобственных видов?

Хвойные деревья и кустарники все чаще можно встретить на приусадебных участках садоводов Беларуси. Правильно подобранные экземпляры создают уютные, гармоничные композиции. А зимой еще и добавляют саду особой атмосферы. Выбирая вечнозеленое растение, важно тщательно подойти к делу и изучить информацию по нужному виду и сорту. Нужно обязательно учитывать и наличие прививки. Ведь привитые формы зачастую значительно отличаются от корнесобственных видовых экземпляров.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра: Здесь видим, что это колонновидная форма, это уже необычная форма растения. Возраст данного растения составляет порядка 25 лет. Это у нас сосна кедровая европейская, привитая на сосну обыкновенную.

Такая прививка хвойных – межвидовая. Специалисты отмечают, что это довольно трудоемкий и сложный процесс – привить один вид сосны на другой. Однако в случае с сибирским кедром, уверяют профи, стоит повозиться.

Александр Овсей:

Особенностью прививки, привитых форм растений является то, что помимо передачи сорта растения, прививка передает и раннее начало семенношения. Если при корнесобственном размножении, при генеративном размножении растения первые семена шишки мы получаем в возрасте 20, а то и 30 лет, то в случае прививки первые шишки мы получаем уже на третий-пятый год, если черенок был заготовлен с семенной части взрослого дерева. На этом дереве в урожайные годы бывает до 15-20 шишек.