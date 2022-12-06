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В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять

06 декабря 2022 13:42
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Новости Беларуси. Более 140 тысяч новогодних деревьев подготовят лесхозы Беларуси для елочных базаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять-1

Первые торговые точки начнут работать в Брестской области уже с 17 декабря. Кроме традиционных елей и сосен, покупателям предложат деревья в кадках, а также набирающие популярность новогодние букеты и композиции.

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять-4

Александр Овсей, главный специалист Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Помимо елей и сосны, традиционных особенно для малогабаритных квартир, часто используют не совсем традиционные древесные породы. В данном случае это туя западная, то есть после празднования Нового года данное растение как декоративное можно высадить на своем приусадебном участке и совместить приятное с полезным.

В лесхозах Беларуси начали заготавливать новогодние ёлки – цены обещают не менять-7

По словам лесных производителей, цены на новогодние деревья в этом году не изменятся. Стоимость метровой елки или сосны составит около 20 рублей. Дерево в кадке будет дороже.

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# Новый год # общество # Александр Овсей # Фотофакт

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