Сосна кедровая сибирская. Всё об особенностях посадки и ухода

Польза хвойных лесов для человека бесспорна. Они являются рекордсменами по выделению целебных фитонцидов. И этот фактор в немалой степени влияет на популярность вечнозеленых деревьев и кустарников у садоводов. Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны

Последнее время любители хвойных все больше интересуются сибирским кедром, который может порадовать еще и съедобными орешками. Но реально ли в наших условиях вырастить это величественное дерево? Специалисты уверяют – в белорусских садах можно вырастить сосну кедровую сибирскую. Главное, знать нюансы и не ошибиться с местом. Подходят лишь большие участки.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Сосна кедровая сибирская – растение первой величины, во взрослом возрасте высота данного дерева превышает 20 и более метров. Особенностью данного вида растения является очень медленный прирост в первые годы роста. Если брать нашу обыкновенную сосну, то интенсивный прирост у нее уже со второго или третьего года. По кедровым соснам прирост до пяти-, семилетнего возраста у них очень незначительный, в возрасте десяти и более лет данное растение прирастает более интенсивно.

Несомненно, сосна кедровая сибирская станет украшением лесной композиции на вашем участке. Очень красивая плотная крона, темно-зеленая хвоя в длину от десяти до 15 сантиметров. Жесткие, поднятые вверх крепкие побеги выдерживают сильные ветра. В зрелом возрасте она не требует практически никакого ухода. Но при посадке ей стоит уделить внимание.

Александр Овсей:

Данный вид сосны более требовательный к почвенным условиям нежели сосна обыкновенная, наша отечественная. При посадке данного растения на бедных почвах копается посадочная яма, размер которой желательно хотя бы 0,5 – 0,5 – 0,5 метра, а лучше метр на метр, засыпается плодородным грунтом. В первые годы требовательна к поливам, к влажности почвы. Регулярно особенно в засушливые периоды требует полива. По удобрениям хорошо отзывается на комплексные макро- и микроудобрения.

За хороший уход кедровая сосна обязательно отблагодарит своих хозяев хорошим ростом. А со временем порадует еще и полезными орешками. Александр Овсей:

Положительным качеством данной породы является то, что если семенного происхождения, то, как правило, в возрасте 18-25 лет вступает в стадию семеношения, образуются шишки со съедобными кедровыми орешками.