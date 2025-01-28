Беларусь заготавливает сотни тонн лесного семенного сырья – узнали, для чего это нужно

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вот из такого маленького семечка вырастает пушистая лесная красавица. Правда, небыстро. На это нужны десятки лет. А ведь главный атрибут новогоднего настроения начинается с шишки. И сезон с декабря по март – как раз то самое время, когда лесоводы собирают семенное сырье.

Александр Овсей, заместитель директора Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

В настоящее время порядка 23 тонн шишек мы уже получили на склад. Из 140 тонн порядка 120 составляет сосна обыкновенная, так как мы переработку ведем для Гомельской, Минской, ну и частично юга Могилевской областей. Поэтому в этих регионах сосна является главной лесообразующей породой все-таки. Порядка 15 тонн лиственница составляет. Все остальное – ель европейская по этому году.

Сначала шишку сортируют на ленточном транспортере. Качественную отправляют дальше в переработку, а не кондицию – для отопления или на декор. В этих шкафах шишки сушат до раскрытия при определенной температуре. В среднем примерно около суток. Когда они готовы, их засыпают в специальный бункер, где отбивают семена с крылышками, так называемой крылаткой, от которой позже тоже избавляются. Золотой запас хранят в специальных холодильных камерах при температуре от -2 градусов. Из 100 килограммов сосновой шишки получают всего один килограмм семян, то есть 1 %. Из еловой шишки – чуть больше – около 2 %.