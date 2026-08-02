Новости по тегу #Александр Огородников

Сегодня наши взгляды в основном обращены на Глобальный Юг. Азия, Африка, Ближний Восток – за этими регионами – будущее.
На ежегодные консультации пришли представители свыше 200 отечественных компаний. Среди участников – как опытные экспортеры в поисках новых контрактов, так и предприятия, только планирующие выйти на внешние рынки.
Встречу лидеров предварял III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. За три дня его работы были заключены десятки соглашений, а общий объем достигнутых инвестиционных и торговых договоренностей предварительно оценивается в 1,7 миллиардов долларов.
Минск предлагает партнерам перейти от простой торговли к масштабной промышленной кооперации.
Отечественный бизнес представлен более чем двумя десятками ведущих предприятий и филиалов. Белорусские производители демонстрируют широкую товарную линейку, включающую мясо-молочную продукцию, сыры, соусы и соки.
С колес уходит белорусское продовольствие, детское питание и лекарства. Определили индикативные объемы для обеспечения ритмичности поставок.
Это 60-метровая стела, увенчанная инсталляцией птицы Хумо, которая является символом мира, процветания и свободы.
В столице прошла официальная встреча с делегацией из провинции Шаньдун.
«Никто из предприятий не стоит на месте, все развиваются», – заявил Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности.
Страны намерены поднять двусторонние отношения на более высокий уровень. Отметим, регион Булавайо является производственным центром Зимбабве, он второй по величине после столицы Хараре. Здесь же проходит крупнейшая международная торговая выставка Trade Fair.
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