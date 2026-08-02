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Новости по тегу #Александр Огородников

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?
02 августа 2026 17:22

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса
29 июля 2026 10:42

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса

Заключены десятки соглашений! Подводим итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана
08 июля 2026 17:53

Заключены десятки соглашений! Подводим итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Три вектора инвестиционной устойчивости: Турчин представил стратегию сотрудничества с Узбекистаном
17 июня 2026 11:01

Три вектора инвестиционной устойчивости: Турчин представил стратегию сотрудничества с Узбекистаном

Белорусская продукция представлена на выставке «UzFood» в Ташкенте
01 апреля 2026 11:18

Белорусская продукция представлена на выставке «UzFood» в Ташкенте

Посол Беларуси в Узбекистане: мы всегда были сильны поставками продукции сельхозмашиностроения
09 марта 2026 17:12

Посол Беларуси в Узбекистане: мы всегда были сильны поставками продукции сельхозмашиностроения

Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте
24 февраля 2026 07:56

Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте

Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао
25 октября 2024 20:03

Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао

Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира
29 сентября 2024 07:47

Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира

В Минпромышленности прошли переговоры с представительной делегацией Зимбабве
30 августа 2024 10:31

В Минпромышленности прошли переговоры с представительной делегацией Зимбабве

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа
19 июля 2024 19:06

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

Реанимировать отношения! Как проходит визит белорусской делегации в Венесуэлу – репортаж
16 июля 2024 17:01

Реанимировать отношения! Как проходит визит белорусской делегации в Венесуэлу – репортаж