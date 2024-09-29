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Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира

29 сентября 2024 07:47
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Сегодня продукция предприятий Минпрома поставляется в 150 стран. В 2023-м сумма экспорта составила 6,5 миллиарда долларов – рекордная цифра за последние 10 лет. Фундаментом белорусской промышленности по праву считается машиностроение. О стабильности и развитии отрасли, ее важности для экономики говорят цифры. С января по июнь 2024-го вклад машиностроения в ВВП Беларуси составил 5,4 %.

Около 240 тысяч легковых автомобилей, порядка 18 тысяч автобусов, более 1 миллиона 100 тысяч тракторов и 22 тысячи комбайнов – столько машин сошло с конвейеров в нашей стране с 2000 года. Мы не только обеспечиваем себя – более 70 % техники отправляется на внешний рынок. Ежегодно в производство внедряется инновационная продукция. Только за 2023-й модельный ряд обновился почти на 50 %. Модернизируются и сами предприятия. Так, готовится к расширению «Белкоммунмаш». Будут построены новые цеха. Запланировано в стране также увеличение производства легковых автомобилей. Ожидается рост на 20 %. 

Продукция предприятий Минпрома Беларуси поставляется в 150 стран мира-2

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Сегодня мы абсолютно конкурентоспособны не только на традиционном российском, казахском рынке. Много можно перечислять наши предприятия, какие появились у них новые продукты. Никто из предприятий не стоит на месте, все развиваются. И это самое важное.

В Беларуси насчитывается 249 крупных и средних предприятий в сфере машиностроения, которые выпускают широкую линейку самой разнообразной продукции. И ежедневно более 190 тысяч человек трудятся над тем, чтобы она становилась все более совершенной.

# Государственная политика в области промышленности # Александр Огородников

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