Ковальчук: в Беларуси есть перспективы роста клубных и игровых видов спорта

Как сказал министр спорта, по итогам совещания принято решение усилить роль и работу наблюдательного совета за деятельностью клуба «Динамо-Минск». Да и в целом ответственным людям предстоит не формально, а качественно включиться в процесс развития спорта, спортивных школ Беларуси. Клубы клубами, но есть и сборные.

Совещание во Дворце Независимости 16 июня было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Александр Лукашенко масштабировал разговор до перспектив отечественного спорта вообще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

Тот же гандбол, который мы затронули, завершился финал SEHA-лиги. Чемпионом стал БГК имени Мешкова, белорусский клуб, «СКА-Минск» занял третье место. То есть при игре совместно с российскими клубами гандбольные клубы Республики Беларусь показывают достойную конкуренцию.

В хоккее мы понимаем, что произошло. В футболе, к сожалению, мы проводим свой чемпионат, в российском чемпионате не участвуем, и у нас только на уровне товарищеских матчей. В волейболе достаточное количество наших перспективных, хороших волейболистов играют в российском чемпионате, и клуб «Минчанка» в том числе участвовал в российском чемпионате. Поэтому перспективы роста, развития и клубных, и игровых видов спорта в Республике Беларусь есть. Есть над чем работать.

Ну и помимо общих очевидных задач, изменений контекста – Минспорта в Беларуси больше не отвечает за туризм. Вы же в курсе? Потому на международные старты наши могу и должны ездить только за результатом, а не впечатлениями.