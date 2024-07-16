Реанимировать отношения! Как проходит визит белорусской делегации в Венесуэлу – репортаж

От промышленной кооперации до взаимных поставок продовольствия. Основные направления сотрудничества обсудил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-президентом, министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в Каракасе в рамках официального визита правительственной делегации. С Венесуэлой у нас давние отношения, но настало время их перезапустить. Напомним, накануне премьер-министр Беларуси встретился с действующим Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На что направлен мощный импульс взаимодействия – в репортаже Глеба Прокофьева.

Вместе с крепким рукопожатием Роман Головченко на встрече с Президентом Венесуэлы передал от белорусского лидера самые теплые слова поддержки и уверенности в победе Николаса Мадуро на предстоящих выборах. Официальный визит делегации правительства Беларуси проходит накануне важного политического события. В этой избирательной кампании действующий Президент – один из 10 кандидатов. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать почти 55 % граждан. Несмотря на плотный график и агитационную кампанию, время на переговоры с белорусским премьером нашлось: ведь именно визиты в нашу страну в свое время задали ориентир, например, в обеспечении Венесуэлы собственными продуктами питания.

Об электоральной кампании говорили и на встрече с исполнительным вице-президентом Делси Родригес. Но не только об этом. На обе страны в последние годы обрушилось немало испытаний: пандемия, геополитическая напряженность, санкции. И все же белорусская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Наблюдаем и мы за успехами Венесуэлы

Делси Родригес, исполнительный вице-президент Венесуэлы:

Наши страны на постоянной основе подвержены очень серьезному внешнему давлению. И это происходит по причине того что мы не подчиняемся гегемонии внешних сил. Венесуэла сегодня противостоит Соединенным Штатам Америки. И даже с точки зрения человечности, речь идет о политической диктатуре, которую против нас развязали. Но у венесуэльского народа очень мощное гражданское самосознание. Встреч в Каракасе было немало, график настолько насыщенный, что порой журналистам приходилось буквально бежать к очередной точке съемок.

Отдельной темой во время визита стала история. В Беларуси уважают и чтят память тех, кто отстаивал независимость Венесуэлы. Наша делегация посетила Национальный пантеон. Здание возведено по аналогии с греческим в исторической части Каракаса. Здесь захоронен венесуэльский лидер Симон Боливар вместе с другими национальными героями. Они боролись за освобождение Латинской Америки от испанского колониального гнета. Глава белорусского правительства оставил запись в книге почетных гостей. Премьер-министр отметил важность того, что крепкая дружба Беларуси и Венесуэлы основывается на принципах справедливости, равенства и свободы.

В последнее десятилетие Минск и Каракас фокусировались на торгово-экономической составляющей. Но сейчас время расширять горизонты сотрудничества. Об этом Роман Головченко говорил с представителями Национальной ассамблеи Венесуэлы. Инициатива белорусской стороны – укреплять межпарламентское взаимодействие.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас нашему парламенту, особенно в последние годы, пришлось напряженно работать, принимая законы, которые направлены на противодействие незаконному экономическому и политическому давлению, на попытки подорвать нашу экономику. Поэтому надо объединить усилия, на мой взгляд, обмениваться опытом, наилучшими практиками.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Очередная встреча проходит в историческом здании МИД. Ранее здесь была штаб-квартира королевской тюрьмы Каракаса и мэрии. Но с 1912-го помещения желтого дома заняло внешнеполитическое ведомство. Здесь проходят важные встречи, саммиты и форумы. Сейчас вот за этими дверьми Роман Головченко обсуждает перспективы сотрудничества с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования. Встреча прошла в расширенном формате. Обсудили основные направления совместной работы. От взаимных поставок продовольствия до промышленной кооперации.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

В любой момент, где мы в Венесуэле заходим, обсуждаем, мы встречаем открытые и честные взгляды, распростертые объятия и чувствуем себя действительно как дома. Безусловно, это внушает оптимизм и в дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений политического, экономического, культурного и иного характера.

В центре внимания и ряд перспективных стратегических проектов в Венесуэле. Это предприятия по производству сельскохозяйственной и грузовой техники с высокой долей локализации. Пока заводы на паузе. Пора их реанимировать.

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Нужны машкомплекты, есть специалисты, нужны специалисты в данном случае тракторного завода, чтобы был соответствующий инспекционный контроль за сборкой. И самое главное, нужно выстроить финансовую схему реализации. Мы помним, что ту историю, которая был по производству большинства нашей техники, не было так называемой коммерческой продажи. Государство само распределяло произведенную технику. И в этом, наверное, были определенные неуспехи, к которым мы пришли. Сегодня мы говорим о том, что мы должны выстроить уверенную коммерческую схему по продажам. А еще мы готовы строить в Венесуэле социальное жилье и промышленные объекты, продолжать взаимодействие по поставкам продуктов питания. Есть и другие сферы интересов – наука, образование… Головченко о встрече с вице-президентом Венесуэлы: приняты конкретные решения. Подробнее.