Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао

В столице прошла официальная встреча с делегацией из провинции Шаньдун. В Минск с рабочим визитом прибыли представители города Циндао и крупных китайских предприятий. Взаимовыгодные векторы отношений – торгово-экономическая и сфера производства медоборудования. В программе – знакомство с Белорусско-китайским индустриальным парком. Запланировано подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас есть уже деловые отношения непосредственно с данным регионом. Мы работаем в рамках предприятия Midea. У нас организовано на территории города Минска уже больше 10 лет сборочное производство. Мы производим определенный вид продукции. Конечно, мы усиливаем взаимоотношения и в других регионах Республики Беларусь. Завтра мы будем подписывать соглашение о сотрудничестве между Минском и данным регионом, где мы прописали реперные точки в части экономики, культуры, спорта.