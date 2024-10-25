Машиностроение и медицина, туризм и образование. Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Машиностроение и медицина, туризм и образование. Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице прошла официальная встреча с делегацией из провинции Шаньдун. В Минск с рабочим визитом прибыли представители города Циндао и крупных китайских предприятий. Взаимовыгодные векторы отношений – торгово-экономическая и сфера производства медоборудования. В программе – знакомство с Белорусско-китайским индустриальным парком. Запланировано подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас есть уже деловые отношения непосредственно с данным регионом. Мы работаем в рамках предприятия Midea. У нас организовано на территории города Минска уже больше 10 лет сборочное производство. Мы производим определенный вид продукции. Конечно, мы усиливаем взаимоотношения и в других регионах Республики Беларусь. Завтра мы будем подписывать соглашение о сотрудничестве между Минском и данным регионом, где мы прописали реперные точки в части экономики, культуры, спорта.
Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Страна, которая, не побоюсь этого слова, развивает абсолютно все направления, потенциально может быть интересна нам. Производство медицинского оборудования – потенциально очень интересная тема. Есть определенные направления, которые надо поискать по взаимодействию в оптике. Мы договорились, что сейчас надо опускаться на уровень технических специалистов, чтобы понимать возможности каждой из сторон и дальше уже двигаться к более тесному сотрудничеству.
Между Минском и Циндао запланирован и культурный обмен. С белорусской стороны озвучили инициативы по сотрудничеству в театральной деятельности, а также о проведении «Дня кино». Возможно, в афише следующего летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе столицы мы увидим колорит и туристический потенциал этого китайского региона.