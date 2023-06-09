Популярность электротранспорта растёт. Какие новинки представили белорусские производители?

Новости Беларуси. Популярность электротранспорта в Беларуси растет, чему способствует сервисная и зарядная инфраструктура, которую активно начали развивать в 2018 году. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на Дне электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие стало традиционным, проходит в четвертый раз. У Национальной библиотеки развернулась масштабная выставка. Какие новинки представили отечественные производители – тему продолжит Полина Королева. Зелеными номерами сегодня сложно удивить. Все больше белорусов отдают предпочтение экологически чистому транспорту. Причем разных габаритов. От автомобилей до самокатов. Игорь Сущенко – инструктор по езде на моноколесе, ежегодно в его школу приходит все больше учеников. Как говорится, есть спрос, есть и предложения – мужчина отмечает высокий уровень инфраструктуры для передвижения на гироскутерах.

Игорь Сущенко, инструктор по езде на моноколесе:

С каждым годом все лучше и лучше: занижаются постоянно бордюры, продлевается велодорожка. Это не может не радовать. Мы это замечаем как никто другой. За время существования школы, за три года, у меня уже более 500 учеников. Самой младшей ученице 5 лет, самому старшему ученику 74 года. Сегодня также на нашей выставке присутствует пенсионер, которому 68 лет. Активно использует моноколесо, катается, доволен. И это тот яркий пример для остальных людей, что это абсолютно каждому по силам.

Электротранспорт – это не только про экологию, но и экономию. Этот аспект особенно ценен в коммерческой сфере: для такси и каршеринга. Электромобили более выгодны. Тем более что условия постоянно улучшаются. Как говорят специалисты, успехи – результат слаженной работы. В 2018 году Президент подписал указ о стимулировании использования электромобилей. Сегодня фундаментная основа создана и постоянно актуализируется, в том числе в вопросе зарядных станций. Масштабная выставка электромобилей проходит в Минске. Чем удивляют посетителей? Читайте здесь. Шесть лет назад количество электромобилей в мире составляло 2 миллиона единиц. Сегодня речь идет о 26 миллионах. Рост популярности характерен и для Беларуси, особенно в вопросе пассажирских перевозок. Электробусы заметны не только на дорогах Минска, но и других городов страны. Вместе с тем растет электропотребление. Только за прошлый год 14 миллионов киловатт-часов было использовано на оказание услуг по зарядке электротранспорта. Положительная динамика заметна и в этом году: за 4 месяца рост к уровню 2022 года – 6 %.

БелАЭС стала новой точкой возможностей для промышленности Беларуси. Наши предприятия знают и умеют работать с зарядной инфраструктурой, которая сегодня является самой распространенной и, что важно, лучшей на территории бывшего СССР. Электромодели представлены в линейке всех масштабных производителей Беларуси: речь о машинах пассажирского, коммунального и грузового класса. Осваивают инновационное производство и те компании, которые прежде оставались в стороне.

Александр Кудин, инженер-констуктор МЗКТ:

Это наша инновационная разработка, то есть для нас, мы впервые в это все дело вписались. МАЗ выпускает большеразмерные автобусы, а мы хотим попасть в класс автобусов поменьше. По сути, оказаться в стране первыми. МЗКТ на выставке представил опытный образец, над которым работали несколько лет. Сейчас компактный автобус обкатывают. Но что касается легковых электромобилей, пока в стране такого не выпускают, но активно осваивают.

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Были и есть – и мы их развиваем – соответствующие компетенции. Базовое шасси у нас было, есть, и мы в этом направлении умеем работать и продолжаем работать. Что касается электрической составляющей, у нас большое количество производителей, начиная от электродвигателей и все, что связано с электричеством. Это второе направление. Ну а третье направление – инженер должен всегда в этой жизни работать над новым. Собственное производство – это вопрос технологического суверенитета. Беларусь становится все более независимой: расширяется компонентная база, происходит накопление опыта. Им делимся и с партнерами. Накануне в Сочи прошла выставка «Евразия – наш дом». Один из ярких экспонатов – отечественный электробус с уровнем локализации в 80 %. Сегодня подобная пассажирская техника стала привычной в разных регионах России, а также других стран.

Фото: официальный сайт РУП «Белорусская атомная электростанция»