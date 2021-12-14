Трактор-беспилотник – это ещё только начало. Как в Беларуси будут развивать роботизацию техники?

Новости Беларуси. Центр управления движением планируют создать в Беларуси. Это стало известно в Могилеве, в котором 14 декабря прошла встреча экспертов на форуме «Государство. Бизнес. Граждане – регионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране активно проводятся исследования по внедрению беспроводных технологий связи 5G для роботизированной и дистанционно управляемой техники. Среди эффективных проектов сотрудничество промышленных гигантов с Национальной академией наук. В 2021 году конструкторы Минского тракторного завода совместно с Институтом машиностроения разработали первый в стране беспилотный трактор.

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор Минского тракторного завода: Наш проект, который мы представили в этом году, трактор-беспилотник, как мы называем, это еще только начало пути. Нужно не только научиться управлять трактором, состыковать его с агрегатом, ориентироваться на поле. Нужно создать инфраструктуру, создать фактически новое поколение операторов, которые смогут запускать такие тракторы в работу и контролировать их процесс.

Александр Огородников, заместитель министра промышленности:

Сегодня мы пытаемся со стороны Минпрома, скажем так, аккуратным управлением делать так, чтобы каждый, развивая свою систему, определенным образом был интегрирован с Министерством промышленности. Потому что обычный статистический сбор данных сегодня никого не интересует. Всех интересует обработка данных, прогноз, построение из имеющейся базы данных определенной аналитики, по которой руководитель должен принимать решение.

«Время сокращается в три раза». Как на производстве автомобилей сказалась цифровизация? Подробности здесь.

На форуме отдельно обсудили вопросы защиты персональных данных. Значимым событием стало подписание соглашения между Национальным центром электронных услуг и одним из крупнейших банков Восточной Европы по реализации проекта в сфере электронного правительства.