Посол Беларуси в Узбекистане: мы всегда были сильны поставками продукции сельхозмашиностроения

Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.

Во время февральской поездки в Узбекистан премьер-министр Беларуси посетил производственный комплекс «TEXNOPARK», международный торговый центр «Термез». Символично в деловом центре Ташкента засияли цвета белорусского флага. Традиционные маяки белорусского экспорта как раз отвечают на запросы демографического всплеска в Узбекистане.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Традиционно, мы всегда были сильны поставками продукции сельхозмашиностроения, и эта группа остается ведущей в нашем экспорте. Это и поставка тракторов, и поставка навесного и прицепного оборудования. То есть так, как мы работаем сегодня, продвигая продажу системы машин. Конечно же, мясо-молочная продукция. Мы очень сильны. И все наши партнеры знают и отмечают высокое качество нашей продукции, огромный разнообразный ассортимент. С учетом взрывного роста населения в Узбекистане, он уже на 1 января превысил 38 миллионов человек. В среднем в год рождается до миллиона малышей. Мы понимаем, что это мясные консервы, молочные консервы, фруктовое, то, что будет интересно на этом рынке.

С колес уходит белорусское продовольствие, детское питание и лекарства. Определили индикативные объемы для обеспечения ритмичности поставок.