Белорусская продукция представлена на выставке «UzFood» в Ташкенте

Гастрономические изыски из Беларуси демонстрируют в столице Узбекистана на 25-м международном форуме «UzFood» – крупнейшем событии пищевой индустрии. Всего свою продукцию представляют более полутысячи компаний из 26 государств. Это не только страны СНГ, но также Монголия и Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Романович, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Гродненского мясокомбината: С 2019 года мы начали сотрудничать с рынком Узбекистана. Первое направление – это, естественно, реализация говядины на кости. На сегодняшний день для нас это является рынком основным и самым емким. Но в последний год, в 25-м году мы запустили новый проект – производство колбасных изделий – «Халяль». Поэтому мы надеемся, что благодаря участию в этой выставке у нас появятся новые контракты.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Здесь очень активный молодой и растущий рынок. И, соответственно, молодое поколение, когда будет привыкать к нашим, как я говорю, традиционным продуктам с высочайшим качеством, это будет гарантия того, что мы будем здесь присутствовать и не бояться конкуренции с другими компаниями. Производителей много, и все хотят продать свою продукцию. Но мы, мне кажется, выделяемся здесь на общем фоне именно своим подходом, ориентированным на качество и на конечного покупателя.

«UzFood» – не просто смотр достижений, но и эффективная деловая площадка. В рамках выставки пройдут семинары и мастер-классы. Добавим, по итогам 2025 года более 60 % участников заключили контракты или предварительные соглашения прямо во время форума. Продлится выставка до 3 апреля.