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Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте

24 февраля 2026 07:56
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Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество. Товарооборот между государствами уже близок к миллиарду долларов, стороны планируют расширить присутствие в реальном секторе. В Узбекистане работает белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте-2

Сегодняшний день начался с возложения венка к монументу Независимости в Ташкенте. Это 60-метровая стела, увенчанная инсталляцией птицы Хумо, которая является символом мира, процветания и свободы. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот. По итогам 2025 года он составил более 850 миллионов долларов. Это на 34 % больше, чем в 2024-м. 

Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте-4

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Продаем традиционно продукцию сельхозмашиностроения, продукцию деревообработки, конечно же, наши знаменитые продукты – мясо-молочная продукция, лекарственные препараты. Это такие основные товарные группы, которые составляют основу нашего товарооборота. Но у нас постоянно появляются новые небольшие ниши, потому что Узбекистан очень активно развивается. 77 % роста ВВП в прошлом году. Он лидер в своем регионе. И это говорит о том, что развиваются абсолютно все отрасли.

Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте-6

Накануне премьер ознакомился с ходом реализации инвестпроекта – агрокомплекса по производству мяса птицы и кормов. Участие белорусских компаний поможет Узбекистану укрепить продовольственную безопасность. Тем временем представители белорусского бизнеса провели аудит торговых площадок и подтвердили высокий спрос на отечественные товары.

Александр Турчин проведет переговоры с президентом Узбекистана.

# Александр Турчин # Беларусь-Узбекистан # Александр Огородников

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