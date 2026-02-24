Турчин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте
Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество. Товарооборот между государствами уже близок к миллиарду долларов, стороны планируют расширить присутствие в реальном секторе. В Узбекистане работает белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодняшний день начался с возложения венка к монументу Независимости в Ташкенте. Это 60-метровая стела, увенчанная инсталляцией птицы Хумо, которая является символом мира, процветания и свободы. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот. По итогам 2025 года он составил более 850 миллионов долларов. Это на 34 % больше, чем в 2024-м.
Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Продаем традиционно продукцию сельхозмашиностроения, продукцию деревообработки, конечно же, наши знаменитые продукты – мясо-молочная продукция, лекарственные препараты. Это такие основные товарные группы, которые составляют основу нашего товарооборота. Но у нас постоянно появляются новые небольшие ниши, потому что Узбекистан очень активно развивается. 77 % роста ВВП в прошлом году. Он лидер в своем регионе. И это говорит о том, что развиваются абсолютно все отрасли.
Накануне премьер ознакомился с ходом реализации инвестпроекта – агрокомплекса по производству мяса птицы и кормов. Участие белорусских компаний поможет Узбекистану укрепить продовольственную безопасность. Тем временем представители белорусского бизнеса провели аудит торговых площадок и подтвердили высокий спрос на отечественные товары.
Александр Турчин проведет переговоры с президентом Узбекистана.