Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.
Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.
Новая техника будет работать не только в Манагуа, но в 120 муниципалитетах Никарагуа. В последние годы здесь уделяют особое вниманию масштабным инфраструктурным проектам. Белорусские машины станут хорошим подспорьем в решении этих задач.
Оскар Мохико, министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа:
Мы считаем, что работа этих машин позволит нам обеспечить и усилить торговые связи с другими странами Центральной Америки. Наши соседи тоже смогут познакомиться с высочайшим качеством белорусской техники. И таким образом Беларусь заинтересует своими поставками и наших соседей.
Действительно, белорусская техника в Никарагуа – это уникальная возможность присутствия и в других странах. Своеобразный трамплин, например, на рынки Сальвадора и Гондураса.
Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра – начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор»:
Мы рассматриваем вариант поставки техники. Не просто техники, а обеспечение ее сервисным, высококлассным, качественным сервисом. И для этого у нас здесь вахтовым методом будут находиться специалисты в рамках гарантийного периода.
В числе важных документов – дополнение к генеральному соглашению об экспортном финансировании белорусских поставок. Оно послужит инструментом для исполнения контрактов.
Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
В этом году уточнили подписанием виды валют, по которым можем осуществлять финансирование: российский рубль, белорусский рубль, юань. Все те валюты, которые сегодня присутствуют у наших предприятий в качестве расчета при осуществлении экспорта.
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