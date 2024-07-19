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Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

19 июля 2024 19:06
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Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа-1

Новая техника будет работать не только в Манагуа, но в 120 муниципалитетах Никарагуа. В последние годы здесь уделяют особое вниманию масштабным инфраструктурным проектам. Белорусские машины станут хорошим подспорьем в решении этих задач.

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа-4

Оскар Мохико, министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа:
Мы считаем, что работа этих машин позволит нам обеспечить и усилить торговые связи с другими странами Центральной Америки. Наши соседи тоже смогут познакомиться с высочайшим качеством белорусской техники. И таким образом Беларусь заинтересует своими поставками и наших соседей.

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа-7

Действительно, белорусская техника в Никарагуа – это уникальная возможность присутствия и в других странах. Своеобразный трамплин, например, на рынки Сальвадора и Гондураса.

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа-10

Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра – начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор»:
Мы рассматриваем вариант поставки техники. Не просто техники, а обеспечение ее сервисным, высококлассным, качественным сервисом. И для этого у нас здесь вахтовым методом будут находиться специалисты в рамках гарантийного периода.

В числе важных документов – дополнение к генеральному соглашению об экспортном финансировании белорусских поставок. Оно послужит инструментом для исполнения контрактов.

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа-13

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
В этом году уточнили подписанием виды валют, по которым можем осуществлять финансирование: российский рубль, белорусский рубль, юань. Все те валюты, которые сегодня присутствуют у наших предприятий в качестве расчета при осуществлении экспорта.

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