Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.

Новая техника будет работать не только в Манагуа, но в 120 муниципалитетах Никарагуа. В последние годы здесь уделяют особое вниманию масштабным инфраструктурным проектам. Белорусские машины станут хорошим подспорьем в решении этих задач.

Оскар М охико, министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа: Мы считаем, что работа этих машин позволит нам обеспечить и усилить торговые связи с другими странами Центральной Америки. Наши соседи тоже смогут познакомиться с высочайшим качеством белорусской техники. И таким образом Беларусь заинтересует своими поставками и наших соседей.

Действительно, белорусская техника в Никарагуа – это уникальная возможность присутствия и в других странах. Своеобразный трамплин, например, на рынки Сальвадора и Гондураса.

Алексей Жданок, заместитель директора маркетинг-центра – начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор»:

Мы рассматриваем вариант поставки техники. Не просто техники, а обеспечение ее сервисным, высококлассным, качественным сервисом. И для этого у нас здесь вахтовым методом будут находиться специалисты в рамках гарантийного периода.

В числе важных документов – дополнение к генеральному соглашению об экспортном финансировании белорусских поставок. Оно послужит инструментом для исполнения контрактов.