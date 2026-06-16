Лукашенко: уже Президента начинают критиковать, что я больше внимания уделяю хоккею, чем футболу

В последние три десятилетия на развитие государство и Президент Александр Лукашенко лично тратят достаточно много ресурса, материального и нет (чего стоит личная поддержка первого лица на тренировках и трибунах, в его то плотном графике). Все во имя результата! Но есть ли он?! Назрел разговор на высшем уровне. Самое время – наши спортсмены по решению МОК освобождаются от санкций, а значит, возвращаются на мировые первенства. Хоккеисты – в ожидании нового сезона.

Говорим про спорт и понимаем: это, прежде всего, про эмоции, которые одни дарят, а вторые – получают и побеждая, и проигрывая. Мало какие еще события могут так объединять миллионы. И, очевидно, спорт высоких достижений для любого государства важнейший социальный, идеологический инструмент. Беларусь не исключение.

В последние годы пристальнее всего белорусские болельщики следят за минским «Динамо». На трибунах – аншлаг. Происходящее на аренах во время игр команды – это уже не просто про спорт, а про зарождение нового движения, субкультуры, если хотите. Потому сегодня именно на примере этого клуба глава государства решил провести разбор настоящего и будущего отечественного спорта в целом и хоккея в частности. Без эмоций, хоть и есть поводы – на столе у Президента папки с докладами, а строго по факту и по сути. Итак.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему я обратился к спорту, не только к хоккею? Уже и Президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2:0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно… О чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть, или тренерский состав не подготовил команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее.

Это про футбол. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь на этой хоккейной площадке, еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что хоккей у нас – номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта. А почему минское «Динамо» в хоккее? Ну, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Не болтовня наших чиновников где попало: вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает.

Команда играла в чемпионате. Какое там, второе место заняли? Играла неплохо, весь народ ходил, съезжались со всех уголков страны, приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так? Так.

Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. Через эту призму мы должны посмотреть на свой спорт. И если о хоккее сегодня речь – посмотреть, а что же у нас делается с хоккеем, чего не хватает. Почему команда, когда была одна площадка или полторы площадки хоккейных, и у шведов выигрывали, и на Олимпиаде играли, еще где-то. Ну ладно, до санкций где? Нигде не играли. А если играли, то лучше бы не играли.