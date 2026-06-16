Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси со странами дальней дуги

Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине – все это ключевые темы интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полная версия этого разговора вышла в эфир вечером 15 июня. И вот уже почти сутки откровенная и принципиальная позиция Минска по самым острым мировым проблемам находится в поле повышенного внимания СМИ и экспертного сообщества. «Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране. Александр Лукашенко призвал не драматизировать международную обстановку и подчеркнул, что глобальной катастрофы нет. Наш Президент заявил, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление и геополитическую напряженность, ситуация остается под контролем. Главная задача сейчас – реагировать на вызовы с холодной головой, развивать экономику и укреплять собственную информационную безопасность. Как озвучил в ходе интервью Александр Лукашенко: Беларусь эффективно справляется с внешними вызовами благодаря выверенной стратегии «дальней дуги» и укреплению связей с глобальными лидерами.

В условиях масштабной информационной войны и геополитической нестабильности Минск делает ставку на прагматичное партнерство. Ключевыми векторами остаются Россия и Китай, однако республика также активно развивает сотрудничество со странами Африки и Юго-Восточной Азии. Созданные за долгие годы опорные точки на международной арене сегодня позволяют не просто преодолевать экономические барьеры, но и открывать новые рынки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается увеличения роли Китая и глобального Юга – это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем, после России это второй наш союзник, а есть страны дальней дуги. Это как раз страны глобального Юга, прежде всего Африки. Мы не такая гигантская страна, нам ведь много не надо. Но мы должны четко понимать, допустим, кроме Китая, потом других стран Юго-Восточной Азии – с Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой – Египет, Ливия – всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой. С Зимбабве. Недавно мы договорились с Ганой, мы торгуем с ними. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией у нас неплохие отношения. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают. Очень активно мы работаем на индийском направлении. Пока я недоволен тем, как складываются белорусско-индийские отношения, а ведь индусы хорошо знали Беларусь в составе Советского Союза. Поэтому мы спокойно себя чувствуем. Дай Бог, чтобы не было только войны.

Освоение африканского рынка требует от Минска принципиально новых логистических решений и плотной кооперации с союзниками. Работа на векторе «дальней дуги» осложняется отсутствием у Беларуси прямого выхода к морю. В этих условиях ключевое значение приобретает интеграция в глобальный проект Китая «Один пояс – один путь» и использование портовой инфраструктуры России. Совместные усилия позволяют выстраивать сквозные маршруты, продвигать отечественную продукцию и создавать опорные транспортно-логистические хабы.

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Да, действительно, Китай обладает огромными ресурсами и мощностями. И надо также признать, что Республика Беларусь некрупное государство и не среднее с точки зрения международных отношений и классификаций. Мы малое государство, а главным девизом малых государств является включение как в региональные, так и в международные союзы и сотрудничество с крупными государствами. Китай является одним из таковых. Более того, Китай исповедует дружественную нам политику и позицию с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Нами это активно приветствуется и мы активно в этом плане взаимодействуем. Отдельное внимание в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг украинского конфликта и теме региональной безопасности. Глава государства подчеркнул: втягивание Беларуси в боевые действия недопустимо – этого не примет общество. Кроме того, по мнению нашего Президента, открытие нового фронта спровоцирует ввод войск НАТО в регион, что превратит локальный конфликт в полномасштабную войну с Альянсом.

При этом Киев продолжает обвинять Минск в подготовке удара. По словам Александр Лукашенко эти заявления искусственны: украинские власти знают иную позицию Беларуси, но нагнетают обстановку по указке Запада. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, белорусский лидер четко обозначил: Минск продолжает выступать за мирный диалог, но готов решительно защищать собственный суверенитет. «Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска