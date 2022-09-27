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«Это качество». На Гомельском заводе литья и нормалей открыли две автоматические производственные линии

27 сентября 2022 10:11
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Новости Беларуси. Две новые производственные линии открылись на Гомельском заводе литья и нормалей. Первая автоматически изготавливает сталь и высокопрочный чугун, вторая делает гальваническое покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это качество». На Гомельском заводе литья и нормалей открыли две автоматические производственные линии-1

Необходимость в появлении современного оборудования связана с ростом производства энергонасыщенных комбайнов. Мощность новых комплексов более чем в два раза превосходит прежние, что позволит полностью закрыть потребности холдинга «Гомсельмаш» по стальному и гальваническому направлениям. Также продукция будет востребована на 90 % предприятиями Минпрома. Автоматизация процессов снизила удельный вес ручного труда. При этом люди сохранили рабочие места – прошли переобучение и перешли на другие позиции.

«Это качество». На Гомельском заводе литья и нормалей открыли две автоматические производственные линии-4

Андрей Кузнецов, директор Гомельского завода литья и нормалей:
Это две автоматизированные линии. Все раньше делалось вручную, а сейчас людям приходится только нажимать на кнопки и визуально смотреть за технологическим процессом изготовления нашей продукции.

«Это качество». На Гомельском заводе литья и нормалей открыли две автоматические производственные линии-7

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Это качество. Тут, наверное, очень тяжело говорить, что первично, а что вторично. Потому что покупатель всегда выбирает товар по соотношению цена и качество, но я думаю, что мы не нуждаемся уже в рекомендациях. И с нашей компанией на некоторых рынках уже боятся состязаться, потому что в принципе ничем не отличаемся по технологическому уровню, по тем опциям, которые готовы предложить покупателю. Не только традиционно, где мы были сильны раньше (в кормоуборочной технике), а сегодня и в зерноуборочной технике.

«Это качество». На Гомельском заводе литья и нормалей открыли две автоматические производственные линии-10

Новая линия может выпускать отливки массой от одного до 200 килограмм. Она позволяет не только удешевить процесс изготовления деталей, но и улучшить их качество. Кроме того, оба производственных комплекса экологичны. Предприятие закроет потребности промышленного сегмента страны, а также получит больше возможностей для экспорта.

# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Кузнецов # Александр Огородников # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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