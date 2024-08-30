В Минпромышленности прошли переговоры с представительной делегацией Зимбабве

Расширение сотрудничества и развитие новых векторов взаимодействия в промышленной сфере. В профильном ведомстве состоялись переговоры с представительной делегацией Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет государственный министр по делам провинции Булавайо и децентрализации Зимбабве Джудит Мкванда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в Министерстве промышленности – лишь одно из мероприятий в программе длительного рабочего визита африканских коллег. Он стартовал 27 числа и продлится до 31 августа.

В ходе переговоров стороны обсудили взаимные интересы, список тем получился широкий – страны намерены поднять двусторонние отношения на более высокий уровень. Отметим, регион Булавайо является производственным центром Зимбабве, он второй по величине после столицы Хараре. Здесь же проходит крупнейшая международная торговая выставка Trade Fair. Участие в ней принимали и белорусские технологические бренды. Впрочем, познакомиться с отечественными разработками в Зимбабве успели не только наглядно, но и на практике. В рамках программы по механизации сельского хозяйства в страну поставлено почти 2 000 отечественных тракторов, а также порядка 80 зерноуборочных комбайнов.

Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Мы понимаем что сельскохозяйственная техника не заканчивается и не начинается только трактором, мы работаем по комбайнам, по прицепному оборудованию. Опыт нашей страны они хотят перенести на свой рынок, соответственно зернохранилища, МАЗы – техника для перевозки зерна. То есть у нас широкий спектр для продолжения сотрудничества с Зимбабве.

Джудит Мкванда, государственный министр по делам провинции Булавайо и децентрализации Зимбабве:

Нынешний визит – это инициатива Агентства по экономическому развитию провинции Булавайо, но то, что я увидела в Беларуси, может быть распространено на всю нашу страну. Мы заинтересованы в вашем опыте выращивания крупного рогатого скота, а также развитии молочного производства. Поставке сельхозоборудования, техники для уборки и переработки мусора. Важным для нас остается совершенствование транспортной инфраструктуры, обмен опытом в сфере здравоохранения. По итогам данного визита будет подписано соглашение о сотрудничестве.