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Новости по тегу #Александр Кобрусев

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси
16 февраля 2025 18:08

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?
11 февраля 2025 18:35

Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?

Участвуют 10 стран! В Минске проходит Международный турнир по самбо на призы Александра Лукашенко
08 февраля 2024 20:30

Участвуют 10 стран! В Минске проходит Международный турнир по самбо на призы Александра Лукашенко

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»
28 октября 2023 18:11

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»

В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси
10 февраля 2023 20:28

В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла»
15 ноября 2021 21:31

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла»

Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира
15 ноября 2021 14:12

Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира

Александр Кобрусев о международном турнире по самбо в Минске: более 150 сильнейших спортсменов прибыли
06 сентября 2021 20:21

Александр Кобрусев о международном турнире по самбо в Минске: более 150 сильнейших спортсменов прибыли

Александр Кобрусев о ЧБ по самбо: мы увидели людей, с которыми можно работать для достижения более высоких результатов
19 сентября 2020 18:07

Александр Кобрусев о ЧБ по самбо: мы увидели людей, с которыми можно работать для достижения более высоких результатов

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»
18 сентября 2020 21:34

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске
21 февраля 2020 20:49

«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске

Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»
14 октября 2017 12:38

Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»