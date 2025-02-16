Новости по тегу #Александр Кобрусев

Трибуны заполнены, болельщики не жалеют своих эмоций. Накал страсти в каждом поединке, два дня жарких баталий и 26 наград, 6 из которых – золото, в копилке белорусов.
Соревнования имеют почти 30-летнюю историю. 11 февраля в нашу столицу вновь приехали сильнейшие. Девять команд, более 200 атлетов, а на кону 21 комплект наград.
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