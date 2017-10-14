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Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»

14 октября 2017 12:38
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Новости Беларуси. Дню матери – посвящается. В десятый раз девиз «Семья! Служим вместе!» объединил участников конкурса, который определил лучшую семью, в которой один из супругов служит в правоохранительных органах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале свое видение родительских будней на большой сцене демонстрировали 14 пар.

Многие из них приехали в Витебск с внушительной группой поддержки.

Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»-1

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Для сотрудников милиции семья – это очень важный аспект. Именно хорошая, здоровая, крепкая семья, потому что то времянахождение на службе и та нагрузка, которая существует, очень высока. И крепкая семья – это то место, где сотрудник получает отдых, где он может обсудить какие-то проблемы, получить какие-то советы. Где его могут поддержать.

Всего за звание победителя в 2017 году боролись около 300 семей.

А за десятилетнюю историю в проекте Министерства внутренних дел успели принять участие несколько тысяч супружеских пар.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Дети и родители # Александр Кобрусев

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