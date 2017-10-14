Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»

Новости Беларуси. Дню матери – посвящается. В десятый раз девиз «Семья! Служим вместе!» объединил участников конкурса, который определил лучшую семью, в которой один из супругов служит в правоохранительных органах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале свое видение родительских будней на большой сцене демонстрировали 14 пар.

Многие из них приехали в Витебск с внушительной группой поддержки.