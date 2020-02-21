«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске

Соревнования собрали атлетов из 22 стран. На правах хозяев выступали 59 спортсменов. Участники боролись за награды в трех дисциплинах: среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо. Организаторы турнира надеются в 2021 году расширить географию соревнований.

Александр Кобрусев, председатель Федерации самбо Беларуси:

Можно сказать, что сегодня одни из самых сильных борцов-самбистов мира находятся в этом зале. Уровень очень высокий этого чемпионата. Всегда хочется больше, всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало. Я думаю, что в следующем году, на юбилейном, 25-м чемпионате на призы Президента по самбо, мы увидим еще и другие страны.



