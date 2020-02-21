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«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске

21 февраля 2020 20:49
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Новости Беларуси. Завершился традиционный Международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».      

«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске-1

Соревнования собрали атлетов из 22 стран. На правах хозяев выступали 59 спортсменов. Участники боролись за награды в трех дисциплинах: среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо. Организаторы турнира надеются в 2021 году расширить географию соревнований.

«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске-4

«Всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало». Международный турнир по самбо прошёл в Минске-6

Александр Кобрусев, председатель Федерации самбо Беларуси:  
Можно сказать, что сегодня одни из самых сильных борцов-самбистов мира находятся в этом зале. Уровень очень высокий этого чемпионата. Всегда хочется больше, всегда хочется, чтобы больше гостей приезжало. Я думаю, что в следующем году, на юбилейном, 25-м чемпионате на призы Президента по самбо, мы увидим еще и другие страны.   

Помимо основных комплектов наград Президентского спортивного клуба были основаны специальные призы – «За волю к победе» и «Лучшую технику». Турнир стал отличной проверкой сил как для опытных самбистов, так и для молодежи.  

# Борьба # Александр Кобрусев # Фотофакт

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