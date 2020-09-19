Александр Кобрусев о ЧБ по самбо: мы увидели людей, с которыми можно работать для достижения более высоких результатов

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по самбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования проходили на базе Дворца спорта. Спортсмены выявляли сильнейшего на протяжении двух дней.

19 сентября в борьбу вступили девушки в спортивном самбо, а также мужчины в боевом. К слову, для них это первый старт после затяжной паузы, вызванной коронавирусом. Последний раз самбисты выходили на ковры друг против друга в феврале. Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

Для многих этот турнир стал проверкой сил, в том числе и для Анфисы Копаевой. Помимо первого места, на турнире девушке присвоили звание мастера спорта международного класса по итогам ноябрьского чемпионата мира.

Анфиса Копаева, победитель чемпионата Беларуси по самбо:

Первый старт после карантина. Немножечко мандраж присутствовал, потому что давно не боролись. Но мы усердно тренируемся. Дай бог, будет Европа, мир. Надеюсь, что все это закончится и у нас будут старты еще в этом году. Все здесь боремся, друг друга знаем и всегда выступаем. Каких-то новых девочек не появилось, все те же самые соперники. Вот, девочка, которая боролась в финале – мы вообще с ней в паре стоим вместе.

Чемпионат Беларуси не выдался богатым на сенсации. Лидеры в очередной раз подтвердили свой статус. Тем не менее ближайший резерв для национальной сборной стал просматриваться.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

Фактически в каждом весе мы увидели людей, с которыми можно в дальнейшем уже работать для достижения более высоких результатов. Я сегодня говорю именно о тех, кто, может быть, стал на пьедестал почета – вторые, третьи места, которые завоевали люди. Да, там есть с регионов довольно неплохие спортсмены, которые в будущем, скорее всего, займут место также в национальной команде.