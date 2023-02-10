В Минске стартовал международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

Новости Беларуси. В Минске начался международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Этот старт является одной из визитных карточек нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нынче поспорить за награды собрались представители пяти государств. В гости приехали спортсмены России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Но наибольшее представительство было у нас. Причем выступало как подрастающее поколение, так и опытные и титулованные атлеты. К примеру, чемпионка мира Анфиса Копаева. Спортсменка вышла продемонстрировать свое мастерство. Финальный поединок не получился долгим. Захват, болевой и победа за считаные секунды.

Анфиса Копаева, чемпионка мира по самбо:

Еще хочется выигрывать. И когда почувствовал вкус победы, тебя это не может остановить. Тебе хочется больше, больше и больше.

В первый день были разыграны медали в 9 весовых категориях. Причем борьба велась во всех разделах – среди мужчин, женщин и в боевом самбо. Данный старт – первый в соревновательном году. Поэтому тренерский штаб рассматривает его как этап подготовки к насыщенному международному сезону. Один из ориентиров – апрельский чемпионат Европы.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

У нас очень активная программа на этот год. И думаю, что федерация, наши спортсмены, национальная команда порадуют белорусов, зрителей, любителей самбо своими победами на международных турнирах.