Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира

Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В аэропорту спортсменов встречали родственники и официальная делегация. Повод – успешное выступление на планетарном форуме. В нашем активе три золота, которые завоевали Светлана Тимошенко, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко, а также пять бронзовых медалей.
Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:
Финальная схватка получилась не очень сложная, свою основную схватку я боролась на первой встрече с болгаркой Марией Оряшковой. Я проиграла ей на прошлом чемпионате мира в финале, поэтому она была основная. А дальше все пошло по накатанной. Я просто сделала свою работу. Сделала ее максимально на «отлично».
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Те задачи, которые были в целом поставлены для национальной команды, выполнены. Действительно хочется, чтобы где-то кто-то завоевал другую медаль, попал в финал, но все страны тренируются, готовятся. С учетом, что самбо стало олимпийским видом спорта, то конкуренция сильно возросла. На этом чемпионате мира это было воочию видно.