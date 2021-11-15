Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира

Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В аэропорту спортсменов встречали родственники и официальная делегация. Повод – успешное выступление на планетарном форуме. В нашем активе три золота, которые завоевали Светлана Тимошенко, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко, а также пять бронзовых медалей.

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:

Финальная схватка получилась не очень сложная, свою основную схватку я боролась на первой встрече с болгаркой Марией Оряшковой. Я проиграла ей на прошлом чемпионате мира в финале, поэтому она была основная. А дальше все пошло по накатанной. Я просто сделала свою работу. Сделала ее максимально на «отлично».