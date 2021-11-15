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Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира

15 ноября 2021 14:12
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Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира-1

В аэропорту спортсменов встречали родственники и официальная делегация. Повод – успешное выступление на планетарном форуме. В нашем активе три золота, которые завоевали Светлана Тимошенко, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко, а также пять бронзовых медалей.

Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира-4

Светлана Тимошенко, чемпионка мира по самбо:
Финальная схватка получилась не очень сложная, свою основную схватку я боролась на первой встрече с болгаркой Марией Оряшковой. Я проиграла ей на прошлом чемпионате мира в финале, поэтому она была основная. А дальше все пошло по накатанной. Я просто сделала свою работу. Сделала ее максимально на «отлично».

Завоевали 3 золота и 5 бронзовых медалей. Белорусские самбисты вернулись с чемпионата мира-7

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Те задачи, которые были в целом поставлены для национальной команды, выполнены. Действительно хочется, чтобы где-то кто-то завоевал другую медаль, попал в финал, но все страны тренируются, готовятся. С учетом, что самбо стало олимпийским видом спорта, то конкуренция сильно возросла. На этом чемпионате мира это было воочию видно.

# Спортивные соревнования # Светлана Тимошенко # Анфиса Копаева # Татьяна Мацко # Александр Кобрусев # Фотофакт

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