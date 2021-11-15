Прямой эфир

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла»

15 ноября 2021 21:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские самбисты вернулись из Ташкента, где проходил чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла»-1

Встреча спортсменов прошла в теплой и семейной атмосфере. Кроме родных, в аэропорту присутствовала и официальная делегация. Руководство федерации вручило памятные подарки. Спортсмены же демонстрировали завоеванные медали. Всего в свой актив им удалось записать восемь наград: три золотые медали и пять бронзовых. Это первое место в команде среди женщин и третье в общем зачете по всем.

Председатель Белорусской федерации самбо о ЧМ в Ташкенте: «Конкуренция действительно очень сильно возросла»-4

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Мы всегда ставим такие амбициозные задачи. И на кого-то мы рассчитывали на другую награду, но это спорт. В принципе, те задачи, которые в целом были поставлены для национальной команды, выполнены. Действительно, где-то хочется, чтобы кто-то завоевал другую медаль, кто-то попал в финал, но все страны тренируются, готовятся. С учетом, что самбо стало олимпийским видом спорта, конкуренция, действительно, очень сильно возросла, и на этом чемпионате мира это было воочию видно.

Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная» – читать здесь.

# Борьба # Александр Кобрусев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»
15 ноября 2021 21:28

Белоруска Анфиса Копаева: «Очень рада, что стала чемпионкой мира, это моя первая медаль»

Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»
15 ноября 2021 21:26

Светлана Тимошенко о золоте чемпионата мира по самбо: «Финальная схватка получилась не очень сложная»

«Вашингтон» победил «Питтсбург». Шарангович и Протас очков набрать не смогли
15 ноября 2021 15:11

«Вашингтон» победил «Питтсбург». Шарангович и Протас очков набрать не смогли