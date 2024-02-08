Участвуют 10 стран! В Минске проходит Международный турнир по самбо на призы Александра Лукашенко

Столица традиционно принимает в феврале Международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь. 28-й по счету старт собрал сильнейших спортсменов из 10 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день участники разыграли восемь комплектов наград, также состоялись три финала в боевом разделе. Отрадно, что белорусы почти в каждом весе смогли пробиться в главный поединок. Юлия Силипицкая побывала на турнире.

С самого утра стартовали предварительные поединки в восьми весах спортивного самбо. Дворец спорта буквально закипал от накала страстей и от звездности спортсменов, ведь на ковры выходили многократные чемпионы мира и Европы с десяти стран. Среди зрителей чудесным образом оказалась 10-кратная чемпионка мира, самая титулованная самбистка в истории Беларуси Татьяна Москвина. Она приехала специально поддержать нашу команду.

Татьяна Москвина, десятикратная чемпионка мира по самбо:

Самбо – это не просто самооборона без оружия, это стержень внутри, который всегда держит тебя на плаву. Очень много спортсменов приехали, чувствуется хорошая рабочая атмосфера, добродушная. Город цветет и пахнет, несмотря на зиму. Турнир изобиловал эмоциями как на ковре, так и в секторах для зрителей, праздник спорта действительно удался. Ведь победа рождается в совместном труде.