Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?
Минск принимает традиционный международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Соревнования имеют почти 30-летнюю историю. 11 февраля в нашу столицу вновь приехали сильнейшие. Девять команд, более 200 атлетов, а на кону 21 комплект наград, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
С места событий Юлия Силипицкая.
Открытию белорусского форума позавидовали бы многие. Красочно, зрелищно, эмоционально. Глава государства, Александр Лукашенко, направил участникам и зрителям турнира приветственное письмо. Президент пожелал участникам в каждом поединке продемонстрировать свои лучшие качества и подарить болельщикам захватывающий спортивный праздник.
Подробности в видео.
В 2026 году турнир будет праздновать свой юбилей, всего 30.
Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:
Первый турнир, который проходил в спортивном клубе армии «Уручье», в нашем знаменитом старом манеже. Главное воспоминание, которое было, Александр Григорьевич Лукашенко все соревнования посмотрел. Сегодня я отметил бы, что очень много зрителей – это здорово. Значит, популярность нашего любимого вида спорта, самбо, не заканчивается.
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
С учетом принятого решения МОК и признании нашего НОК, выборов. Я думаю, что движение пойдет вперед, и количество стран, прибывающих к нам, будет значительно больше.