Минск принимает турнир по самбо на призы Президента Беларуси – как показали себя наши атлеты?

Минск принимает традиционный международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Соревнования имеют почти 30-летнюю историю. 11 февраля в нашу столицу вновь приехали сильнейшие. Девять команд, более 200 атлетов, а на кону 21 комплект наград, рассказали в программе «СТВ-Спорт». С места событий Юлия Силипицкая.

Открытию белорусского форума позавидовали бы многие. Красочно, зрелищно, эмоционально. Глава государства, Александр Лукашенко, направил участникам и зрителям турнира приветственное письмо. Президент пожелал участникам в каждом поединке продемонстрировать свои лучшие качества и подарить болельщикам захватывающий спортивный праздник. Подробности в видео. В 2026 году турнир будет праздновать свой юбилей, всего 30.

Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:

Первый турнир, который проходил в спортивном клубе армии «Уручье», в нашем знаменитом старом манеже. Главное воспоминание, которое было, Александр Григорьевич Лукашенко все соревнования посмотрел. Сегодня я отметил бы, что очень много зрителей – это здорово. Значит, популярность нашего любимого вида спорта, самбо, не заканчивается.