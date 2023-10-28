В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»

Новости Беларуси. Минск стал эпицентром соревновательной жизни для юных спортсменов. Порядка четырехсот подрастающих атлетов принимают участие в международном турнире «Лига самбо». За награды борются представители Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт в нашей стране проводится не впервые. И с каждым разом популярность его только растет. Расширяется и география. Молодые спортсмены на коврах закаляют свой характер и заводят новых друзей. А подобный международный опыт помогает мальчикам и девочкам набраться важной соревновательной практики. Эти ребята – наш резерв, который в будущем сможет составить костяк национальной команды.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

Самооборона без оружия, самбо само по себе дисциплинирует любого человека. У нас нормальные в стране дети. Они патриоты своей страны. И когда они выходят на ковер, конечно, глаза горят. Они с большим удовольствием выходят, борются, тренируются и добиваются результатов.

Юрий Макушин, соорганизатор турнира:

Это очень важно. И очень приятно, что здесь так много детей, так много команд из наших стран. Такие соревнования, турниры позволяют прежде всего детям познакомиться, установить отношения дружбы. Спортивное соперничество – это хорошо, это не мешает дружеским отношениям, наоборот, позволяет учиться друг у друга, перенимать лучшее. Кроме того, это позволяет детям воспитать себя, вдохновляться примером и своих ровесников, и старшего поколения.