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В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»

28 октября 2023 18:11
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Новости Беларуси. Минск стал эпицентром соревновательной жизни для юных спортсменов. Порядка четырехсот подрастающих атлетов принимают участие в международном турнире «Лига самбо». За награды борются представители Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»-1

Данный старт в нашей стране проводится не впервые. И с каждым разом популярность его только растет. Расширяется и география. Молодые спортсмены на коврах закаляют свой характер и заводят новых друзей. А подобный международный опыт помогает мальчикам и девочкам набраться важной соревновательной практики. Эти ребята – наш резерв, который в будущем сможет составить костяк национальной команды.

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»-4

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Самооборона без оружия, самбо само по себе дисциплинирует любого человека. У нас нормальные в стране дети. Они патриоты своей страны. И когда они выходят на ковер, конечно, глаза горят. Они с большим удовольствием выходят, борются, тренируются и добиваются результатов.

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»-7

Юрий Макушин, соорганизатор турнира:
Это очень важно. И очень приятно, что здесь так много детей, так много команд из наших стран. Такие соревнования, турниры позволяют прежде всего детям познакомиться, установить отношения дружбы. Спортивное соперничество это хорошо, это не мешает дружеским отношениям, наоборот, позволяет учиться друг у друга, перенимать лучшее. Кроме того, это позволяет детям воспитать себя, вдохновляться примером и своих ровесников, и старшего поколения.

В Минске проходит международный юношеский турнир «Лига самбо»-10

Состязания в рамках турнира «Лига самбо» завершатся в воскресенье. В этот день станут известны победители и призеры во всех возрастных и весовых категориях.

# Спортивные соревнования # Александр Кобрусев # Фотофакт

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