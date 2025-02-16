Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

Эта неделя просто пестрит международными стартами, где Минск является центром спортивных событий. Во Дворце спорта состоялся XXIX Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси Александра Лукашенко. По итогам турнира наши борцы завоевали 26 наград, сообщили в программе «Спорттаймер». Подробности расскажет Юлия Силипицкая.

Трибуны приятно заполнены, болельщики не жалеют своих эмоций. Накал страсти в каждом поединке, два дня жарких баталий и 26 наград, 6 из которых – золото, в копилке белорусов. Мария Кондратьева сперва постояла на наивысшей ступеньке пьедестала, а после стала на зрительские позиции. Ну, и там не смогла просто наслаждаться борьбой.

Маша – спортсменка со стажем, и эта ее победа не первая на минском турнире.

Мария Кондратьева, победительница турнира:

Пятая золотая, еще была третьей и была второй. Поддержка просто невероятная. Побеждать дома всегда приятнее в тысячу раз. Здесь такая обстановка, особенно во Дворце спорта, очень крутая. Особенно после таких слов нашего Президента не имеем права не выиграть. Пока профессионалы делили золото белорусских финалов, а их было 11 за два дня, юные спортсмены собирали мотивационный материал.

У Анфисы Копаевой, у Анжелы Жилинской. Вдруг закончат они со спортом, чтобы помнить, какие были хорошие спортсмены.

Я сегодня пришел волонтерить. Я был еще тут вчера. И мне очень сильно понравилось. Мне нравится все: носить корзины, сразу после схватки жать спортсмену руку.

Это на память, что я встречался с этими спортсменами. В стане нашей команды проходит плавная смена поколений. Кто-то завершает карьеру, как Марина Жарская, кто-то становится лидером, как Карина Шут. Отрадно, что в некоторых весах есть сразу несколько борцов. Главное, что на родном ковре почти все показали качество борьбы.

Юрий Рыбак, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Конечно, как и любой тренер, он всегда остается чем-то недоволен. Я доволен борьбой своих спортсменов, мы на этих соревнованиях увидели, над чем еще нужно поработать. После турнира будет формироваться сборная, которая будет выезжать на международные старты. У нас в некоторых весах есть по два спортсмена, два лидера. Поэтому может кто-то стать вторым, кто-то стал третьим. Поэтому будем смотреть.

Конкуренция на столичных коврах восхищала. Приехали сильнейшие составы. Всего восемт стран, более 200 атлетов. В 2026 году турнир по самбо на призы Президента Беларуси будет праздновать свой юбилей – 30 лет.