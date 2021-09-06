Александр Кобрусев о международном турнире по самбо в Минске: более 150 сильнейших спортсменов прибыли
Новости Беларуси. Минск вновь принимает лучших самбистов планеты. В этот раз международный турнир высшей категории по самбо юбилейный. «Чижовка-Арена» в ближайшие три дня станет площадкой для спортсменов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предыдущие турниры неизменно проводились во Дворце спорта. Среди участников как мужчины, так и женщины. В программе соревнований значится и боевое самбо. Схватки, которые проводятся по правилам этого вида спорта, наиболее приближены к реальному бою.
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Ожидаем хороший результат, достаточно призовых мест. Действительно, турнир юбилейный. К сожалению, ковидные ограничения вмешались в численный состав, но более 150 сильнейших спортсменов прибыли. Я думаю, что это будет очень высокий уровень проведения соревнований, как и предусмотрено категорией, и будет очень зрелищно.
Беларусь представят на турнире около 40 самбистов. Правда, не все сильнейшие выйдут бороться. Например, некоторые атлеты сейчас залечивают травмы и готовятся к чемпионату мира, который пройдет в ноябре 2021 года.