Александр Кобрусев о международном турнире по самбо в Минске: более 150 сильнейших спортсменов прибыли

Новости Беларуси. Минск вновь принимает лучших самбистов планеты. В этот раз международный турнир высшей категории по самбо юбилейный. «Чижовка-Арена» в ближайшие три дня станет площадкой для спортсменов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущие турниры неизменно проводились во Дворце спорта. Среди участников как мужчины, так и женщины. В программе соревнований значится и боевое самбо. Схватки, которые проводятся по правилам этого вида спорта, наиболее приближены к реальному бою.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

Ожидаем хороший результат, достаточно призовых мест. Действительно, турнир юбилейный. К сожалению, ковидные ограничения вмешались в численный состав, но более 150 сильнейших спортсменов прибыли. Я думаю, что это будет очень высокий уровень проведения соревнований, как и предусмотрено категорией, и будет очень зрелищно.