Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования

Алена Сырова, СТВ: Может быть, деткам стоит белорусскому языку уделять в начальной школе больше внимания, просто потому что она для них замежная? Они приходят в первый класс, они впервые ее слышат, потому что дома у них не говорят на белорусском.

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

У нас в детских садах реализуется образовательная программа дошкольного образования, в которой есть речевые области.

Есть детские сады белорусскоязычные и русскоязычные. Да, в белорусскоязычных садах сегодня порядка 2000 групп. Это не такое уж большое количество, это порядка 8 % детей, которые ходят в белорусскоязычные детские сады, где вообще весь процесс осуществляется на белорусском языке.

Вместе с тем, когда я говорю о программе и областях, независимо от того, если сад даже русскоязычный в Минске, детей в старших группах обучают беларускай мове і літаратуры. В школу они переходят подготовленными. Нельзя сказать, что с первого класса они сталкиваются с тем, что они вообще не слышали мовы.

В Министерство образования за время работы и в органах управления на месте обращений в части изменения в детских садах количества часов не поступало. И я всегда говорю, что принцип двуязычия – это принцип, когда у нас и одному, и второму языку в системе уделяется одинаковое внимание.