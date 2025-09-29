Целая эпоха ярких событий и научных открытий. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины отмечает 95-летие. За это время он прошел путь от педагогического института до крупного научно-образовательного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в вузе – 11 факультетов и более 60 исследовательских лабораторий, в том числе белорусско-китайские и отраслевые. Профессорско-преподавательский состав объединяет 480 человек. Они готовят специалистов по 100 специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Цель наша и миссия одна – подготовка высококвалифицированных кадров, подготовка патриотов для экономики нашей страны и для того, чтобы они работали на различных направлениях. Вся наша работа направлена именно на это. Это основная задача. Она разбивается на подзадачи – начиная от совершенствования образовательного процесса, совершенствования материально-технической базы, лабораторной базы, совершенствования кадровой подготовки.

Авторитет Гомельского университета признан не только в стране, где он занимает вторую позицию в рейтинге вузов, но и за рубежом.