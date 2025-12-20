Итоги конкурса «Открываем Беларусь» подвели в музее истории Великой Отечественной

Открыли для себя Беларусь и рассказали об этом другим. Сегодня, 20 декабря, в музее истории Великой Отечественной войны подвели итоги республиканского конкурса патриотических видеороликов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые участвовали не только школьники, но и молодые педагоги. Работы посвящены историям героев и важным событиям Великой Отечественной войны. В своих видеороликах участники ответили на вопрос «Что я открыл для себя и хочу рассказать об этом другим?». Из трех тысяч работ в финал вышли 59.

Дарья Недокунева, учащаяся средней школы №18 имени Е.Полоцкой Полоцка: В своем видеоролике я рассказываю фронтовой путь моей прабабушки на основе ее личных воспоминаний, которые она писала в своей книге «От Киева до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина». Мне кажется, безусловно, это очень важно. И я рада, что такие мероприятия проводятся с такой торжественностью, что вот собирают людей прям так в музее. Это все очень красиво и, как я считаю, правильно.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Ребята ориентируются на исторические события, и историческую правду непосредственно своей местности, где они проживают, делают открытие для себя, для своей семьи, для своего учреждения образования. И в определенном молодежном формате, в сюжете видеоролика с размещением на хостингах интернета, они размещают данные материалы, которые оценивают жюри.

Работы победителей разместят на национально образовательном портале. Видеоролики будут использовать на уроках и во время школьных мероприятий.