Прямой эфир

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы

23 февраля 2026 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.

В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы-2

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Міністэрства адукацыі як дзяржаўны орган, які ажыццяўляе кіраўніцтва сферы адукацыі, на прынцыпах дзвюхмоўя ажыццяўляе гэта кіраўніцтва. Прыклад просты – ёсць школы, якія выкладаюць усе прадметы на беларускай мове, ёсць рускамоўныя. Там, дзе рускамоўныя школы, выкладанне гісторыі Беларусі вядзецца с 2012-2013-х на рускай мове.

Калі школа беларускамоўная, усе прадметы, за выключэннем рускай мовы і літаратуры, выкладаюцца на беларускай мове.

Калі бацькі ў рускамоўнай школе хочуць, каб іх дзецям выкладалі прадметы (гісторыю Беларусі, геаграфію Беларусі) на беларускай мове, яны пішуць заяву на імя дырэктара школы. Гэта прадугледжана, каб выкладанне праводзілася на беларускай мове.

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования.

# Образование в Беларуси # Школы Беларуси # Государственная политика в области образования # Дети # Александр Кадлубай

Другие новости рубрики

Все новости
В Палате представителей состоялось торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества и ВС
23 февраля 2026 17:50

В Палате представителей состоялось торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества и ВС

«Честный» лимит и гарантированная скорость – в Беларуси изменились правила безлимитного интернета
23 февраля 2026 17:42

«Честный» лимит и гарантированная скорость – в Беларуси изменились правила безлимитного интернета

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования
23 февраля 2026 17:42

Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования