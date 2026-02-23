В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.