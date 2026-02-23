В русскоязычной школе могут преподавать историю Беларуси на мове – Кадлубай объяснил нюансы

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Міністэрства адукацыі як дзяржаўны орган, які ажыццяўляе кіраўніцтва сферы адукацыі, на прынцыпах дзвюхмоўя ажыццяўляе гэта кіраўніцтва. Прыклад просты – ёсць школы, якія выкладаюць усе прадметы на беларускай мове, ёсць рускамоўныя. Там, дзе рускамоўныя школы, выкладанне гісторыі Беларусі вядзецца с 2012-2013-х на рускай мове.
Калі школа беларускамоўная, усе прадметы, за выключэннем рускай мовы і літаратуры, выкладаюцца на беларускай мове.
Калі бацькі ў рускамоўнай школе хочуць, каб іх дзецям выкладалі прадметы (гісторыю Беларусі, геаграфію Беларусі) на беларускай мове, яны пішуць заяву на імя дырэктара школы. Гэта прадугледжана, каб выкладанне праводзілася на беларускай мове.
Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования.