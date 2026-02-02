В Беларуси из-за морозов более 540 тыс. школьников не приступили к занятиям – Минобразования

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы пережили белорусы. На метеостанции «Полесская» столбики термометров опустились до отметки «минус 31,1». В некоторых городах были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха. Из-за морозов в школах Глубокского и Докшицкого районов Витебской области, Пружанском Брестской области отменили занятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие решения принимаются местными властями. Всего в школу 2 февраля не пошли 544 тысяч учащихся – это 62 % от тех, кто занимается в первую смену. В Министерстве образования напоминают: родители могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу либо детский сад, но должны предупредить об этом классного руководителя или воспитателя.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Были случаи, когда автобусы просто не выезжали на маршрут, потому что все родители посчитали необходимым оставить детей дома. Никаких дополнительных документов, подтверждающих то, что ребенок находился дома, учреждению образования предоставлять не потребуется. Ключевой момент, который мы сообщали ранее, – наши дети должны находиться в безопасных условиях. Безопасность и здоровье – превыше всего. Будем следить, как будут развиваться события. Министерство образования оперативно следит за ситуацией, собирает актуальную информацию.

В морозную погоду Белорусский Красный Крест в каждом районном подразделении открыл пункты обогрева. В уютных «островках тепла» можно выпить горячий чай и подкрепиться, а также зарядить мобильный телефон. Всем нуждающимся выдают теплую одежду – рукавицы, шапки, свитера и куртки. Такие пункты обогрева становятся настоящим спасением для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.