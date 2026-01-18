Почему детям не отменяют уроки в сильные морозы? Рассказал замминистра образования

Мол, условия беспрецедентно сложные, давайте-ка, например, детей от уроков освободим, в школы ходить не будут маленькие белорусы. Логичный вопрос – а большие тогда что? Могут на работу не ходить? Почему никто не говорит о том, что их тоже освободить надо?

Морозы морозят всех одинаково, снега заснеживают тоже. Но то ли мы информационно пережали, предали значимости и «Улли», и сильно ниже нуля на термометре, уже начинаются спекуляции на теме, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

У нас в правовом государстве все регулируется нормативно-правовыми актами. Нормативные акты, которые ограничивают пребывание детей во время образовательного процесса на прогулках, на свежем воздухе, либо в целом посещение учреждений образования, они установлены соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями Министерства здравоохранения, и я вам хочу сказать, что эти нормы, в принципе, перетекли из практики Советского Союза. Там четкие температурные диапазоны обозначены, обозначена скорость ветра еще к этим температурным диапазонам отрицательным.

И, помимо этого, прописано, кто имеет право приостанавливать деятельность тех или иных учреждений образования, а это, как правило, непосредственно учредители, то есть райисполкомы на местах, либо соответствующие администрации в городе Минске, которые, согласно этим актам, видят, мониторят ситуацию и имеют право при низких отрицательных температурах и погодных условиях приостановить деятельность того или иного учреждения образования.

Насколько мы видим сегодня и понимаем по температурному режиму, а мы мониторим ситуацию и по всем нашим областям: по Витебску, по Могилеву, по Гомелю, где в прошлую пятницу чуть больше было снега, чем обычно белорусской зимой. Мы хотим обозначить, что в этих ситуациях по ряду районов было принято там, где осуществлялся подвоз, приостановить подвоз, были проработаны вопросы с семьями, чтобы не подвергать детей излишнему риску при перевозке транспортом, но к субботе уже все это было восстановлено. Сегодня мы можем ответить по вчерашнему дню и по сегодняшнему о том, что у нас в рамках Республики Беларусь функционирует подвоз, нет нарушений температурного режима в учреждениях образования, но и температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования.