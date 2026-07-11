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Новости по тегу #Александр Глеб

Фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске
11 июля 2026 10:56

Фестиваль уличных видов спорта стартовал в Минске

Добрая традиция для спортсменов – в Минске прошёл праздник «Олимпийская ёлка»
21 декабря 2025 20:25

Добрая традиция для спортсменов – в Минске прошёл праздник «Олимпийская ёлка»

Большой велокарнавал Viva Rovar возвращается в Минск!
28 мая 2025 07:48

Большой велокарнавал Viva Rovar возвращается в Минск!

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса
16 апреля 2025 19:10

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса

«Марафон единства» шагает по стране. Акцию принимает Мозырь
28 декабря 2024 11:10

«Марафон единства» шагает по стране. Акцию принимает Мозырь

Грандиозно, красиво, зрелищно – в Пружанах завершается юбилейный XX фестиваль «Вытокi»
08 июня 2024 18:10

Грандиозно, красиво, зрелищно – в Пружанах завершается юбилейный XX фестиваль «Вытокi»

Минчане отметили велопробегом день рождения белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
18 апреля 2024 18:03

Минчане отметили велопробегом день рождения белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?
22 марта 2023 20:20

Председателем Белорусской федерации футбола стал Николай Шерстнёв. Какие задачи перед ним стоят?

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине
17 сентября 2022 14:18

«У этих ребят огромная мотивация». Александр Глеб открыл чемпионат для юных футболистов в Столине

«Ожидание сюрпризов». Телеканал СТВ проведёт гала-концерт в Столинском районе
17 сентября 2022 09:56

«Ожидание сюрпризов». Телеканал СТВ проведёт гала-концерт в Столинском районе

Что заставляло плакать Александра Глеба и какие ошибки стоит исправить в белорусском футболе? Большой разговор со спортсменом
11 сентября 2022 17:14

Что заставляло плакать Александра Глеба и какие ошибки стоит исправить в белорусском футболе? Большой разговор со спортсменом

Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»
01 сентября 2022 16:44

Юрий Вергейчик: «Наша задача – готовить футболистов уровня Саши Глеба»