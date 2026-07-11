Новости по тегу #Александр Глеб

Проект, организованный Президентским спортивным клубом, превратил парк имени Уго Чавеса в настоящую арену для экстремального спорта и современного уличного искусства.
На этот раз участников ждал еще и интересный сюрприз.
Гостей ожидают заезды для леди, детские, командные и семейные.
В этом году высадка саженцев хвойных пород прошла в Дзержинском районе.
Уже традиционно формат «Знаковых встреч» позволяет спикерам пообщаться с максимально широкой аудиторией и ответить на вопросы, которые волнуют белорусов.
11 октября 2026 19:35
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11 октября 2026 18:00