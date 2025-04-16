Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса

Традиционно весной известные спортсмены и представители Национального олимпийского комитета принимают участие в республиканской акции по посадке леса. В 2025 году высадка саженцев хвойных пород прошла в Дзержинском районе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая. Почти два гектара земли и восемь тысяч саженцев сосны обыкновенной – небольшая статистика для больших спортсменов, и старт дан. Несмотря на пасмурную погоду, настроение хорошее. Известный гандболист Сергей Рутенко заведует сегодня отечественным теннисом, где акцент делает на молодежь.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Надеюсь, что будущие поколения здесь будут дышать свежим воздухом и радоваться жизни. Делаем все, что можем в данных условиях, что в наших силах, ведутся разговоры о том, как и когда можем восстановить нашу федерацию в правах. И, соответственно, как можно раньше начать участие в международных матчах именно на уровне национальных команд. В напарниках у Рутенко его друг Александр Глеб. Ведь посадка деревьев – коллективный процесс. Один делает лунку для саженцев, а второй, конечно, бережно опускает черенок в землю. Так рождается лес в Беларуси. Прославленный футболист знает толк и в этом непростом деле, и в спорте.

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:

Через месяц у меня на участке встречаемся тем же составом, досадим. Все настроены на то, чтобы развивать, делать белорусский футбол интереснее, лучше. Понятно, что уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего, но наша молодежь и те же юношеские, молодежные сборные действительно сделали большой шаг вперед. Я хочу, чтобы наша сборная попала на чемпионат мира или чемпионат Европы. Для олимпиоников посадка леса – это уже добрая традиция. 10 лет назад тоже в Дзержинском районе наши известные спортсмены приняли участие в акции впервые.

Андрей Калечиц, главный лесничий Минского лесхоза:

Уже насаждение переведено в покрытые лесом земли. Елочки где-то около двух метров. Все прижились. В честь 80-летия Победы у нас в этом году проводится акция. И спортсмены каждый год, олимпийский комитет принимают участие. Восемь борозд сосен и две березы – нехитрый ландшафтный рисунок. Вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок задает тон всем присутствующим.