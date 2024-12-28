«Марафон единства» шагает по стране. Акцию принимает Мозырь

Никто не сломит Беларусь, в этом и есть наш характер. По ингредиентам разобрали рецепт настоящего белоруса на «Знаковой встрече» в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, генеральный директор «Столичного телевидения» Александр Осенко и легендарный футболист Александр Глеб рассуждали на важные темы вместе с гостями «Марафона единства». Стойкость и терпение, безмерное трудолюбие и любовь к Родине – вот те черты, которыми славится белорусский народ. В честном разговоре без галстуков затронули и другие темы: мира и войны и как следствие борьбы в информационном пространстве. За последние годы наши медиа сделали хороший скачок в этом направлении, расширяя свое присутствие не только в традиционных форматах, но и в интернете. Уже традиционно формат «Знаковых встреч» позволяет спикерам пообщаться с максимально широкой аудиторией и ответить на вопросы, которые волнуют белорусов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Формат очень интересен, потому что это необычная локация. Это не как в зале, в какой-то аудитории. Это на самом деле торговый центр. Люди пришли сюда за покупками, и тут «Знаковая встреча». Диалог, ответы на вопросы. Вопросы абсолютно разные. Поэтому, наверное, в этом весь и кайф этой «Знаковой встречи». Ты рассчитываешь на одну аудиторию, а тут настолько она многогранна.

Александр Глеб, белорусский футболист:

Это здорово, что организовали в регионах такие мероприятия. Это здорово, когда ты можешь встречаться с людьми, когда они могут тебе задавать любые вопросы, когда ты можешь что-то посоветовать или подсказать, или рассказать что-то из жизни. Думаю, что для всех для нас это опыт, и такой положительный, который объединяет всех.

В канун праздников обсудили и традиции, которые объединяют. Как встречают Новый год разные семьи и что обычно ставят на стол? Главное и любимое блюдо многих оливье приготовили прямо в торговом центре. Со своей изюминкой – в салат добавили мандарины.

Мне очень понравился рецепт оливье. Действительно здорово, когда это готовят вживую такие известные люди. Обновил для себя рецепт, как говорится. Приятная атмосфера, много интересных вопросов. Викторина для зрительного зала тоже интересная.

Это возможность саморазвития, знакомства, получить новые знания, пообщаться вживую с людьми, которых ты ранее видел по телевизору, а сегодня есть у нас возможность подойти и поговорить с ними. Конечно, для нас, для белорусов, это очень важно, быть едиными в одной такой сплоченной семье.

История Беларуси, ее культура и достижения земляков – проверить свои знания о стране можно было в городском квесте «Это все мое родное», который стартовал на площадке у «Полесье-Арены», которую торжественно открыли как раз сегодня. Вопросы о промышленности, белорусской литературе, блюдах и даже зажигательные бульба-танцы объединили сотни человек разных возрастов и профессий.

Узнали для себя очень много нового. Например, перевод слова «цмок». Оказывается, это не связано с поцелуями, это «дракон» по-белорусски. Узнали новое блюдо белорусской кухни.