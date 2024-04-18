Минчане отметили велопробегом день рождения белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» 101 год. Полноправными членами общества является 551 коллектив – это военнослужащие и те, кто входит в ряды правоохранительных органов, а также спортсмены высшего звена и воспитанники специализированных школ, которых 11 по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За многолетнюю историю динамовцы не раз поднимались на пьедестал знаковых форумов и прославляли страну. Одним из важных направлений общества является патриотическое воспитание молодежи. День рождение «Динамо» минчане решили отметить велопробегом, в маршруте которого значились исторические места города и современные спортивные

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: «Динамо» целенаправленно занимается патриотическим воспитанием молодежи и растит команды высшего спортивного мастерства. Ежегодно мы совершенствуем материально-техническую базу, мы уделяем внимание развитию своих технических площадок. И, конечно же, за всем этим большим трудом стоят люди, которые сегодня работают в обществе «Динамо». Будь то руководители или тренерский штаб, или другие организационные структуры, которые делают это общество лучше. Когда мы едины, мы непобедимы. Всем здоровья, счастья и успехов.

Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:

Динамовская школа воспитала столько знаменитых спортсменов, участников сборной Беларуси во всех спортивных дисциплинах, поэтому, честно говоря, если так перечислять, то, наверное, полностью практически все динамовцы. Я хочу, чтобы наша школа процветала и дальше и появлялось воспитанников больше, которыми мы все будем вместе гордиться.

На протяжении всей своей истории «Динамо» является символом успеха и спортивных триумфов, а лозунг «Динамо» – «Сила в движении и единстве!»